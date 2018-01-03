Memur ve emekli zam oranı belli oldu!

1 / 26 2018 emekli ve memur maaşları

Açıklamanın ardından memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı oranı da belirlendi. İşte memur ve emeklinin maaşlarına yansıyacak 2018 zammı.

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TÜİK, 2017 yılı enflasyon rakamını yüzde 11,92 olarak açıkladı.

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Böylece milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre memur ve emekliler yüzde 4 zammın yanı sıra yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.

4 / 26 MEMUR VE EMEKLİYE 1,69 EK ZAM

Maliye Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.721 TL'den 2.893 TL'ye yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 1.871 TL'den 1.978 TL'ye çıktı. SSK emekli aylığı 1.485 TL'den 1.570 TL'ye, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise 1.330 TL'den 1.405 TL'ye yükseldi.

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Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alıyor.

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Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.

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Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6,92 zam almıştı.

8 / 26 En düşük Memur emekli aylığı



9 / 26 En düşük SSK Emekli Aylığı 1.570 lira



10 / 26 En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı 1.405 lira olacak



11 / 26 Müsteşar (Derece: 1/4) 11.064



12 / 26 Genel Müdür (Derece:1/4) 9.709



13 / 26 Memur (Üniversite 9/1) 3.136



14 / 26 Öğretmen (1/4) 3.927



15 / 26 Başkomiser ( Derece:3/1) 5.095



16 / 26 Polis memuru (8/1) 4.457



17 / 26 Uzman doktor (1/4) 6.064



18 / 26 Hemşire (Üniversite mezunu 5/1) 3.814



19 / 26 Kaymakam (1/4) 8.901



20 / 26 Mühendis (1/4) 5.204



21 / 26 Teknisyen (Üniversite mezunu) 3.265



22 / 26 Profesör (1/4 ) 8.384



23 / 26 Araştırma Görevlisi (7/1) 4.939



24 / 26 Vaiz (1/4) 4.082



25 / 26 Avukat (1/4) 4.967

