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Memur ve emekli zam oranı belli oldu!

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2018 emekli ve memur maaşları

Açıklamanın ardından memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı oranı da belirlendi. İşte memur ve emeklinin maaşlarına yansıyacak 2018 zammı.
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TÜİK, 2017 yılı enflasyon rakamını yüzde 11,92 olarak açıkladı.
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Böylece milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre memur ve emekliler yüzde 4 zammın yanı sıra yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.
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MEMUR VE EMEKLİYE 1,69 EK ZAM

Maliye Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.721 TL'den 2.893 TL'ye yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 1.871 TL'den 1.978 TL'ye çıktı. SSK emekli aylığı 1.485 TL'den 1.570 TL'ye, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise 1.330 TL'den 1.405 TL'ye yükseldi.
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Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alıyor.
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Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.
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Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6,92 zam almıştı.
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En düşük Memur emekli aylığı

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En düşük SSK Emekli Aylığı 1.570 lira

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En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı 1.405 lira olacak

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Müsteşar (Derece: 1/4) 11.064

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Genel Müdür (Derece:1/4) 9.709

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Memur (Üniversite 9/1) 3.136

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Öğretmen (1/4) 3.927

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Başkomiser ( Derece:3/1) 5.095

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Polis memuru (8/1) 4.457

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Uzman doktor (1/4) 6.064

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Hemşire (Üniversite mezunu 5/1) 3.814

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Kaymakam (1/4) 8.901

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Mühendis (1/4) 5.204

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Teknisyen (Üniversite mezunu) 3.265

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Profesör (1/4 ) 8.384

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Araştırma Görevlisi (7/1) 4.939

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Vaiz (1/4) 4.082

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Avukat (1/4) 4.967

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Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0

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