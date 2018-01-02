Memur ve emekliye zamda son durum!

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Memurlar ve emekliler Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Peki maaş zammı nasıl belirleniyor? 2018 yılında memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren haberin detayları…

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Memur ve memur emeklilerinin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

3 / 11 YÜZDE 4 ZAM YAPILACAK

2017 Ağustos'unda yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklileri, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 zam alacaklar. İkinci altı ay içinse oran yüzde 3.5. Yine toplu sözleşmeye göre, 2017'nin temmuz-aralık döneminde, 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü geçmesi halinde aşan tutar kadar fark, maaşlara yansıtılacak.

4 / 11 TAHMİNLER DEĞİŞTİ

Memur ve emeklilerin Ocak ayında fark alabilmesi için 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor. 5 aylık enflasyon verisiyle bu oran aşıldı. Temmuz - Kasım enflasyonu yüzde 4.97 çıktı. Yani memurlara ve memur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 0.97 fark görünüyor. Ancak yapılan beklenti anketleri ve Merkez Bankası verilerine göre bu oranın daha da yukarı çıkması ihtimali var.

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Enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Ancak, temmuz-kasım dönemine ait 5 aylık enflasyon yüzde 4.97 olduğundan şimdiden aşağı yukarı yüzde 1’lik enflasyon zammı kesin gibi.

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2018 emekli maaş zamlarında son durum yarın belli olacak. Ancak Ekim-Kasım ayı enflasyon oranları ve beklentiler doğrultusunda tahminler var. Merkez Bankası’nın son yaptığı beklenti anketi, zam oranı konusunda ipuçları veriyor. Ekonomistlerle gerçekleştirilen Aralık ayına ait beklenti anketinde, TÜFE beklentisi yüzde 11.74 çıktı. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 10.68 olmuştu. Yani tahminler yükseldi. Yüzde 11.74’lük tahmine göre; 2017’nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.52 olacak.

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Bu durumda maaşlarda 234 TL'ye varan artış gerçekleşecek. Halen 4 bin 240 TL olan en yüksek emekli aylığı 4 bin 474 TL'ye çıkacak. Halen net maaşı 2 bin TL olan emeklinin geliri ise 110 TL artacak. Bu emekli, Ocak’tan itibaren 2 bin 110 TL maaş almaya başlayacak. Öte yandan Ocak’ta, maaşlar artacağı için, her ay hesaba yatan aylığın yüzde 4’ü-5’i oranındaki ek ödeme (vergi iadesi) de yükselecek. Ek ödeme Ocak’ta yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak.

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Bu doğrultuda ocak ayında en düşük memur maaşının 2 bin 850 TL civarında olması bekleniyor. Memur emekli maaşı ise yaklaşık 1.960 TL'ye yükselecek. En yüksek maaş 10.950 TL civarında olacak.

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Temmuz – Kasım dönemine ait 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 5'e yakın zam kesin gibi görünüyor. Bu koşullarda en düşük SSK emekli aylığı 1.472 TL'ye, en düşük Bağ-Kur emekli aylığı da 1.318 TL'ye yükselecek.

10 / 11 EN AZ 108 TL ZAM

Memur maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Eğer enflasyon oranı yüzde 4'ü aşmazsa, Ocak zammı yüzde 4'te kalacak ve memurların maaşlarında 108 ile 417 TL arasında artış yaşanacak. En düşük maaş 2 bin 721 TL'den 2 bin 829 TL'ye ulaşacak. En yüksek maaş da 10 bin 435 TL'den 10 bin 852 liraya çıkacak. Ocak ayında 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, fark da verilecek. Ayrıca bazı kamu görevlilerine ek zam var.