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Memur ve memur emeklilerine erken bayram mı geliyor?

Bayram ikramiyesi bekleyen memur ve memur emeklileri, KPDK toplantısına odaklandı. Bu ay yapılacak toplantıda bayram ikramiyesi konusunun görüşüleceği tahmin ediliyor. Toplantıdan olumlu sonuç çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ikramiye yolu açılacak.

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Bu ayki Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, memmur ve memur emeklileri için büyük önem taşıyor. Toplantıda bayram ikramiyesinin görüşülmesini bekleyen milyonlarca kişinin gözü kulağı gelecek haberde. Toplantıdan olumlu sonuç çıkması durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ikramiye yolu açılmış olacak.
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Memur ve memur emeklilerine bu sene bayram erken gelebilir. Mart ayı içerisinde toplanacak KPDK'da gündemin memur ve memur emeklilerine bayram ikramiyesi olması bekleniyor. İşte KPDK'nın memur ve memur emeklileri için müjde niteliği taşıyacak toplantısının detayları...
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KPDK'DAN MEMURLAR İÇİN KRİTİK TOPLANTI

2017 yılı Ağustos ayındaki toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınan ancak karara bağlanmayan konular KPDK gündemine gelmeye devam ediyor. Toplu sözleşme sonrası ilk KPDK toplantısı Kasım'da yapılmıştı. İkinci toplantı ise bu ay yani Mart ayında gerçekleştirilecek.
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Toplantının en kritik konusunun, memurlara ve memur emeklilerine Ramazan ve Kurban bayramlarında maaşlarına ek ikramiye verilmesi talepleri olması bekleniyor.
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Konuyla ilgili yapılan son görüşmede Memur - Sen, maaşlara yapılacak ek bayram ikramiyesi tutarının 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olması gerektiği üzerinde durmuştu. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor.
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SSK ve BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DE HEYECANLA BEKLİYOR!

KPDK toplantısında memur ve memeur emeklilerine bayram ikramiyesi konusunda anlaşma sağlanması, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ikramiye yolunu açabilecek.
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Çünkü Memur-Sen, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de Ramazan ve Kurban bayramlarında 1'er maaş ikramiye verilmesini istiyor. Yani bir sonraki toplantıda masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bayram ikramiyesi olabilir. (Kaynak: Habertürk)
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