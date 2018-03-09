Meyveleri cipse dönüştürüp tam 13 ülkeye ihraç ediyor

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Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinde üretilen elma, armut, kayısı, limon, portakal, vişne ve kiraz, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki tesiste meyve cipsine dönüştürülerek 13 ülkeye ihraç ediliyor.

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Kurt Gurme İşletme Sahibi Erdem Kurt yaptığı açıklamada, mevsimine göre alımını yaptıkları ve kuruttukları organik meyvelerin yüzde 80'ini ihraç ettiklerini söyledi.

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Meyve cipslerinin tesisteki üretim işlemlerini anlatan Kurt, işletmeye gelen yaş meyveleri öncelikle yıkadıklarını, boyutuna ve kalitesine göre ayırdıklarını söyledi.

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Kurt, "Yapılan işlemlerin ardından ürünlerin kesimlerini yaparak, dilimleri tepsilere diziyoruz. Ondan sonra da fırınlarda kuruttuğumuz sağlıklı atıştırmalıklarımızı paketleme işleminin ardından sevkiyata hazır hale getiriyoruz." diye konuştu.

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Kurt, ihracattaki en büyük pazarlarının Avrupa ülkeleri olduğunu belirterek, Amerika ve Avustralya’ya da yoğun miktarda ürün gönderdiklerini vurguladı.

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Erdem Kurt, tesiste haftada yaklaşık 20 ton meyvenin işlendiğini ifade etti.

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İşletmelerinde genellikle elma, armut, kayısı, vişne ve kiraz işlediklerini kaydeden Kurt, "Meyvelerin yüzde 40’ını Afyonkarahisar, Sultandağı, Çay, Bolvadin ve Akşehir’den tedarik ediyoruz. Diğer yüzde 60’lık kısmını da Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki çeşitli illerden aldığımız meyveler oluşturuyor." dedi.

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Kurt, "Akdeniz bölgesinden daha çok limon, kayısı, portakal; Ege ve İç Anadolu'dan elma, armut, vişne ve kiraz alıyoruz. Avrupa ülkeleri, Amerika ve Avustralya’nın bizi tercih etmelerindeki en büyük sebep kaliteli üretim yapmamız." bilgisini verdi.

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Hollanda, Fransa ve Almanya başta olmak üzere 13 ülkeye 500 ton sağlıklı atıştırmalık ihraç ettiklerini vurgulayan Erdem Kurt, "Önümüzdeki dönemde tesisimizi büyütüp, meyve tedarik zincirimizi genişleterek yurt dışı pazarımızı daha da büyütmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

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Kurt, ürünlerinin Türkiye pazarında genellikle kuru yemişçilerde satıldığını dile getirdi.

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Avrupa pazarında ürünlerinin meyve cipsi olarak tüketildiğine dikkat çeken Kurt, Türkiye'de ise kurutulmuş meyvelerin komposto yapımında kullanıldığını kaydetti.

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Erdem Kurt, "Kurutulmuş elma zaten Türk mutfağımızın geleneksel vazgeçilmezidir. Yine kurutulmuş armut ve benzeri meyveler mutfaklarımızda sık bulunur. Bunları da halkımız çeşitli şekilde değerlendiriyor." şeklinde konuştu.