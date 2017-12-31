Milli piyangoda son şans 'internette'

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Gazete Habertürk, internet üzerinden Online Yılbaşı Bileti Satın Alma Rehberi hazırladı. İşte o liste...

2 / 7 BİLYONER

Bilyoner, 2006 yılından bu yana Milli Piyango biletlerinin satışı ve ikramiye ödemelerini sanal ortam üzerinden yapıyor. Özel numara seçme, 5, 10 ve 100’lük düz ve karışık seri, doğum günü bileti, takımınızın bileti gibi seçenekler sunan Bilyoner’de, kurumsal satış ve hediye bilet satışı da yapılıyor. Web sitesinden, iOS veya Android uygulamaları üzerinden bilet alınabiliyor. Bilyoner’de Intralot ve Tek Elektronik AŞ’nin yüzde 50’şer hissesi bulunuyor.

3 / 7 NESİNE

Nesine, 2011 yılından bu yana Milli Piyango bileti satıyor. Özel numara, 10’luk ve 100’lük seri, amorti garanti, şansına güven, numaranı seç, kimin şansına, kişiye özel numara ve kurumlar için toplu satış, Nesine’nin kullanıcılarına sunduğu bilet seçme seçenekleri arasında. D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ’nin şans oyunları platformu olan Nesine’de bilet satışları internet sitesi, iOS ve Android uygulamaları aracılığıyla yapılıyor.

4 / 7 OLEY

Doğuş Holding A.Ş.’nin iştirakı olan Doğuş Yayın Grubu bünyesinde kurulan Oley, 2 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Milli Piyango biletlerinin online satışını gerçekleştiriyor. Şansına bilet, biletini oluştur, 10’luk ve 100’lük düz seri, tüm biletleri göster, Oley’in sunduğu bilet seçim alternatifleri arasında. Oley de rakipleri gibi web sitesi, iOS ve Android mobil uygulamalarından bilet satışı yapıyor.

5 / 7 NİMET ABLA

Milli Piyango bileti denilince ilk akla gelen adreslerden biri olan Nimet Abla da, 29 Kasım 2011 tarihinden bu yana online bilet satışı yapıyor. 90 yıllık geçmişi olan Nimet Abla’nın online seçeneğinde, 10, 100 ve 1000’lik düz ve karışık seri, özel numara seçimi, rastgele biletin yanı sıra, “Nimet Abla’nın elinden bilet seç” fonksiyonu da bulunuyor. Nimet Abla’nın web sitesinin yanı sıra, iOS ve Android uygulamaları da bulunuyor.

6 / 7 TUTTUR

Saran Holding’in sanal bahis şirketi Tuttur, 16 Aralık 2011 tarihinden bu yana online olarak Milli Piyango bileti satıyor. Site üzerinden özel numara seçimi yapılabiliyor, 10’luk düz seri biletler satın alınabiliyor. Tuttur.com’a web sitesi, iOS ve Android mobil uygulamaları ile ulaşılabiliyor.