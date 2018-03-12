Misket elmasından üretti, yurt dışına açıldı!

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Amasya'da Mahide İnce, girişimcilik kursuna katıldıktan sonra KOSGEB'in sağladığı kredi ile firma kurdu. Firmasında misket elmasından pekmez ve sirke üreten İnce, ihracata başladı.
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Çeşitli firmalarda muhasebeci olarak çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar veren evli ve iki çocuk annesi Mahide İnce, 1,5 yıl önce girişimcilik kursunu katılarak belge aldı.
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KOSGEB'e başvurarak misket elmasından sirke ve pekmez üretmek amacıyla kurmayı planladığı iş için destek isteyen İnce, 50 bin lirası hibe olmak üzere 150 bin lira kredi almaya hak kazandı.
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Kurduğu firmada 5 kişiye de istihdam sağlayan İnce, ayda ortalama 20 ton elma kullanarak 13,5 ton sirke ve pekmez üretmeye başladı.
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Üretiminin büyük bölümünü Irak'a ihraç eden İnce, ayrıca bazı Ortadoğu ülkeleri ile Fransa'ya da ürün göndermek çalışma yapıyor.
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Mahide İnce, yaptığı açıklamada, elmadan sirke ve pekmez yapımını evinde deneyerek öğrendiğini söyledi.
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Ortadoğu ülkeleri ve Fransa'ya da ürün göndermek için görüşmeler yaptığını ifade eden İnce şunu söyledi:
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"Özellikle Iraklılar çok beğeniyor, sürekli istiyorlar. Arap ülkeleri de ilgilenmeye başladı."
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İş yapmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan İnce şu ifaeleri kullandı:
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"Öncelikle o şehrin ihtiyacına, eksiğine baksınlar. Mesela Amasya bir tarım şehri ve elmasıyla meşhur. Ben de elmadan sirke ve pekmez yapmayı düşündüm."