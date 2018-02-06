FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Nusr-Et, ABD’de hamburger zinciri kuruyor

ABD'de 2. restoranını New York’ta açan Nusr-Et, yemeklerin pahalı olduğu eleştirilerine, fiyatların daha makul seviyelerde olacağı bir burger zinciriyle yanıt vermeye hazırlanıyor. Nusret'in yeni işindeki ortağı ise, İsrail asıllı Rotem Rosen.

1 / 6

Miami’nin ardından ABD'de ikinci restoranını New York’ta açan Nusr-Et, son dönemde hem hijyen hem de pahalılık konusunda ülke medyasının dilinden kurtulmuyor. Ancak Dünya'da yer alan habere göre Nusr-Et, pahalılığa yeni açacağı konseptle yanıt verecek.
2 / 6

New York Post gazetesine açıklamalarda bulunduğu belirtilen Nusr-Et markasının kurucusu Nusret Gökçe, kuracağı burger zincirinin adının, ünlü tuz serpme hareketinden ilhamla “Salt Bae” olacağını açıkladı. "Los Angeles'daki ilk Salt Bae restoranı için kira anlaşması imzaladık bile" diye konuşan Gökçe, burger zincirinin ikinci restoranını da Soho'da açacaklarını söyledi.
3 / 6

"SADECE ZENGİNLER İÇİN OLMAYACAK"

Haberde, restoranın yaklaşık 400 metrekarelik bir büyüklüğe sahip olacağı ve alkol satışı da yapılacağı belirtildi. New York Post, diğer retoranlarının aksine Nusr-Et'in burger zincirinin, makul fiyatlarıyla herkese hitap etmeyi amaçladığını ve klasik fast-food zincirlerinden farklı olarak masaya servis yapılacağını yazdı. Gökçe, yeni konsept için "Sadece zenginler için olmayacak" diye konuştu.
4 / 6

İSRAİLLİ EMLAK KRALIYLA ÇALIŞACAK

Doğuş Holding Başkan Yardımcısı Yavuz Pehlivanlar ise ilk restoranın sonbaharda açılacağını, burger zincirini Manhattan ve Brooklyn'deki restoranlarla genişletmeyi hedeflediklerini söyledi. Pehlivanlar, projeye İsrail asıllı emlak patronu Rotem Rosen'in de destek verdiğini ifade etti.
5 / 6

Rosen'in Nusret'in ABD'de açacağı restoranlar için yeni yer arayışına destek verdiği söyleniyor. New York'un önde gelen emlak patronları arasında yer alan İsrailli Rotem Rosen, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas'ta açtığı Zuma isimli restoranın ortakları arasında da yer alıyor. Rosen, Tel Aviv merkezli emlak şirketi ASRR Capital'in kurucusu olarak biliniyor.
6 / 6

15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın