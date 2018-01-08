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Oğluna gelen hediye oyuncak arabayla fabrikatör oldu

İş hayatına demir doğrama çırağı olarak başlayan Musa Akgül, bugün İstanbul ve Suudi Arabistan'da tam beş fabrikanın sahibi. Başarı hikayesinin odak noktasında ise oğluna gelen hediye oyuncak araba var. İşte Akgül'ün başarı hikayesi...

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Karaman'da ilkokul mezunu Musa Akgül, 20 yıl önce 10 metrekarelik dükkanda demir doğrama atölyesi işletirken, oğluna hediye edilen kumandalı oyuncak arabadan etkilendi. Arabanın kumandasının mekanizmasını söküp inceleyen Akgül, uzaktan kumandalı garaj kapısı yaptı. 2005 yılında atölyesini fabrikaya dönüştürüp kumandalı bariyer, fotoselli kapı, mantar bariyer, yükleme sistemi, otopark otomasyon sistemi gibi ürünler üretmeye başlayan Akgül, şu anda İstanbul ve Suudi Arabsitan'da tam 5 fabrikanın sahibi. 400 kişiye istihdam sağlayan Musa Akgül, Ortadoğu ülkelerine ihracat da yapıyor.
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Demir doğrama ustası Musa Akgül'ün oğluna 20 yıl önce uzaktan kumandalı bir araba hediye edildi. Akgül, oyuncak arabanın kumandayla çalışmasından etkilenip, mekanizmasını söküp inceledi. Aynı sistemi 10 metrekarelik atölyesinde yaptığı demir kapılarda denemek isteyen Akgül, garaj ve bahçe kapısı yaptı.
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Ürettiği ürünlere ilginin artması üzerine 2005 yılında devlet tarafından yatırımcılara sağlanan teşviklerden de yararlanıp Karaman'da ilk fabrikasını kurdu. Burada kumandalı kapı, bariyer, fotoselli kapı, mantar bariyer gibi ürünler üreten Akgül, başta Orta Doğu ülkeleri olmaz üzere, İngiltere, Almanya gibi ülkelere ihraç etmeye başladı.
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ÇIRAK OLARAK BAŞLADI, FABRİKA SAHİBİ OLDU

Şu an Karaman'da 2, İstanbul'da 2, Sudi Arabistan'da 1 fabrikası bulunan Akgül, şunları söyledi: "İlkokuldan mezun olduktan sonra 13 yaşımda iş bulmak için İstanbul'a gittim. İstanbul'da bir demir doğramacı beni yanına çırak olarak aldı. Burada işi öğrendikten sonra kendi atölyemi kurdum. 10 metre karelik bir dükkanda demir doğramacılık yapıyordum."
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Demir doğramacılık yaparken oğluna hediye edilen kumandalı oyuncak arabadan etkilendiğini ifade eden Akgül, "Bir arkadaşım oğluma kumandalı oyuncak araba hediye etti. Oğlum arabayı oynarken dikkat ettim, araba kumandadan ileri ve geri gidiyordu. Oğluma, sana yeni araba alırım, şimdi bu bana lazım diyerek onu elinden aldım. Hemen arabayı sökerek içerisindeki mekanizmanın nasıl çalıştığını kavramaya çalıştım. Oyuncak arabada gördüğüm mekanizmayı kendi üretmiş olduğum demir kapılarda denedim ve başarılı oldum." dedi.
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Musa Akgtül, "Demir doğramacılıktan otomatik kapı sistemleri yapan bir esnaf haline geldim. Daha sonra 2005 yılında devlet yeni teşvikleri açıkladı. Devlet; işyeri kurarak istihdama katkıda bulunacaklara arazi, hem de çalıştıracağı işçilerin sigortalarında destek olacağını duyurdu. Bunun üzerine risk alarak dükkanımı kapatıp Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurmaya karar verdim" diye konuştu.
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400 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR
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ÜRÜNLER, ASKERİ BİRLİKLERDE KULLANILIYOR

Ürünlerinin çoğunun Ortadoğu ülkelerine ihraç ettiğini ifade eden Akgül, "Başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa'daki çoğu ülkelere ve Ortadoğu ülkelerine ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Çoğu yerde askeri birlikler ürünlerimizi kullanıyor." bilgisini verdi.
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