Öğrenemiyor diye okuldan atıldı, şimdi adası bile var!

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İş dünyasının en yaratıcı işadamlarından 'Virgin Group' un sahibi İngiliz Richard Bransonın başarı hikayesi...

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Kendisi iş dünyasının en girişimci, cesur ve yardımsever kişilerinden. Yaptığı işlerde oldukça başarılı olan Branson bu sayede İngiltere'nin en zenginleri listesinde yer alıyor.

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Bugün 400’den fazla yatırıma ve şirkete sahip bu insanın lise mezunu bile olmadığını düşünmek, gerçekten ilham verici.

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18 Temmuz 1950'de doğan Richard Branson'ın çocukluk yılları pek de parlak geçmemiş.

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İlham veren başarı öyküsüyle milyonlara örnek olmasında en büyük etken, disleksi (öğrenme bozukluğu) hastası olmasıydı.

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Disleksi sorunu yaşayan Richard okulda oldukça zorlanıyordu. 13 yaşına kadar devam ettiği Scaitcliffe Erkek Okulu’ndan neredeyse atılıyordu. Daha sonra İngiltere- Buckinghamshire bölgesindeki yatılı olarak Stowe School’a geçiş yaptı.

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Burada da zorluklar peşini bırakmadı. Bu nedenlerle Branson 16 yaşında okulu bıraktı ve ardından Student adında bir gençlik kültürü dergisi çıkardı. 1966’da çıkarılan bu yayının ilk nüshası 8 bin dolar değerinde reklam almayı başardı. Bu reklamlar sayesinde basım masraflarını karşılayan Branson derginin ilk 50 bin kopyasını ücretsiz olarak gençlere dağıttı.

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1969 yılında Branson, artık Londra’da arkadaşlarıyla birlikte yaşıyordu. Bu dönemde Branson’un aklına posta yoluyla sipariş usulü çalışan Virgin adında bir plak şirketi kurma fikri geldi. Branson’un esas amacı dergisine maddi kaynak yaratmaktı. Şirketin performansı orta düzeydeydi ancak bu bile Branson’un ticari girişimlerini artırması için yeterli olmuş, Branson Londra’nın Oxford Caddesi’nde bir müzik dükkanı açmayı başarmıştı. Lise diploması bile olmayan Branson, bu müzik dükkanıyla elde ettiği başarı sayesinde 1972’de İngiltere’nin Oxfordshire bölgesinde bir kayıt stüdyosu açtı.

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Virgin Records etiketiyle yayınlanan ilk çalışma Mike Oldfield’in 1973 tarihli “Tubular Bells” adlı single’dı. Şarkı tam 247 hafta boyunca İngiltere listelerindeki yerini korudu. Oldfield’ın elde ettiği başarının etkisiyle Branson albüm yapmak isteyen ve aralarında Sex Pistols da bulunan başka gruplarla da çalıştı. Ardından Culture Club, Rolling Stones ve Genesis gibi gruplar da Branson’un şirketiyle albüm çıkarınca Virgin Music dünyadaki en büyük altı plak şirketinden biri haline geldi. 23 yaşında milyoner olan Branson’un kayıt şirketi şimdilerde Virgin Megastore adıyla faaliyet göstermeye devam ediyor.

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Branson 1980’de seyahat şirketi Voyager Group’u, 1984’te Virgin Atlantic havayollarını kurdu ve Virgin Megastore adlı çok sayıda müzik dükkanı açtı. Bu süreçte Branson başarısızlıklar da yaşadı. 1992 yılında Virgin maddi sorunlar nedeniyle 1 milyar dolar karşılığında THORN EMI’ye satıldı. Bu kayıp Branson’u çok fazla üzse de müzik sektöründe kalmaya kararlıydı. 1993’te Virgin Radio adlı radyo istasyonunu kurdu, birkaç yıl sonra da V2 adında ikinci bir plak şirketi açtı. 1996’da kurulan V2, Powderfinger gibi grupların ve Tom Jones gibi önemli sanatçıların albümlerini kaydetti.

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Spor alanındaki başarılarıyla da adından söz ettiren Branson 1986’da Virgin Atlantic Challenger II adlı yatıyla Atlantik Okyanusu’nu geçerek rekor kırdı, ayrıca 1987’de Atlantik, 1991’de de Pasifik Okyanusu’nu sıcak hava balonuyla geçen ilk kişi oldu. Girişimcilik alanına yaptığı katkılar dolayısıyla 1999’da kendisine şövalye nişanı verildi. Çalışarak elde ettiği 2,5 milyarlık servet ve bu servete dahil olan kendine ait iki özel ada ile 2009’da Forbes’in hazırladığı “Dünyanın En Zenginleri Listesi”nde 261. sırayı aldı.

12 / 28 Virgin Havayolları

20’li yaşlarının sonuna doğru Virgin Adaları’na kız arkadaşını görmek üzere giden Branson’un uçuşu bazı nedenlerle iptal edildi. Eğer özel bir uçak kiralamazsa Virgin Adaları’na gitmesi mümkün değildi. Uçak kiralayacak kadar parası yoktu ancak bu durum onun kafasında yeni bir iş fikrinin doğmasına neden oldu. Hemen havalimanında beyaz bir kartonun üzerine “Virgin Airlines – Virgin Adaları 39$” yazdı ve insanlara bilet sattı. Böylece kiralaması gereken uçağın parasını insanlardan topladı ve hep birlikte Virgin Adaları’na ulaşabildiler.

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Başarılı iş adamı 1984'te de Virgin Atlantik Havayollarını kurdu.

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Dünyada havayolu ulaşımının git gide önem arz etmesiyle Virgin Atlantik de büyümeye devam etti.

15 / 28 Dünyanın en zenginleri listesinde

Spor alanındaki başarılarıyla da adından söz ettiren Branson 1986’da Virgin Atlantic Challenger II adlı yatıyla Atlantik Okyanusu’nu geçerek rekor kırdı, ayrıca 1987’de Atlantik, 1991’de de Pasifik Okyanusu’nu sıcak hava balonuyla geçen ilk kişi oldu. Girişimcilik alanına yaptığı katkılar dolayısıyla 1999’da kendisine şövalye nişanı verildi. Çalışarak elde ettiği 2,5 milyarlık servet ve bu servete dahil olan kendine ait iki özel ada ile 2009’da Forbes’in hazırladığı “Dünyanın En Zenginleri Listesi”nde 261. sırayı aldı.

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Virgin USA, Virgin Nijerya, Virgin Express hızla dünyaya yayılmaya başladı.

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Girişimleri turizm sektöründe devam etti. "Her insanın uzaya gitmeye hakkı var" diyerek Virgin Galatic'i kurdu.

18 / 28 Virgin Galactic

Branson, geçtiğimiz yıllarda uzay turizmine odaklandı. Scaled Composites adı şirketle ortaklık ederek The Spaceship Company adında bir firma kurdu. Şu anda bir alt yörüngesel uzay aracı geliştiren The Spaceship Company, Nisan 2013’te SpaceShipTwo uzay aracının test uçuşlarını başlatarak son derece önemli bir adım attı.

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Ünlü uçak tasarımcısı Burt Rutan tarafından yapılan SpaceShipTwo'nun uzaya yapacağı turistik gezilerin biletleri 200 bin dolar olacak.

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Virgin Galactic'e göre, yüzlerce müşteri, şimdiden uzaya seyahat etmek için toplam milyonlarca dolar ödedi.

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Günümüzde Branson’a ait olan Virgin Group’un bünyesinde; İngiltere, ABD, Avustralya, Kanada, Avrupa ve Güney Afrika gibi 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren 400’ü aşkın şirketi bulunuyor. İşi iyice büyüten Branson imparatorluğuna bir tren şirketi, avcılık işletmesi, cep telefonu firması ve Virgin Galactic adında bir uzay turizmi şirketi de ekledi.

22 / 28 'Virgin' markasıyla faaliyet gösteriyor

Plak şirketi, radyo, havayolu, içecek, sinema, gelinlik, kozmetik, kitapevi, banka, gaz ve elektrik, otomobil, elektronik gibi sektörlerde yer alan Branson, dünya çapında birçok ülkede Virgin markasıyla faaliyet gösteriyor.

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Sadece ticarete değil, sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Branson, küresel ısınmanın ciddiyetinin farkına varan Branson kendi havayolu şirketinde önlemler alıyor.

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Branson, küresel ısınmayı artıran gazların yok edilmesini sağlayacak bir çözüm bulan kişiye de 25 milyon dolarlık ödül vaat etmişti.

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Kendisine ait adası bulunan Branson'un buradan da ciddi gelirler elde ettiği biliniyor.

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Farklı ve yenilikçi 400’den fazla yatırımı olan Richard Branson başarıların sırrını şöyle özetliyor: "Fazla ayrıntı sizi harekete geçmekten alıkoyabilir."

27 / 28 Ayrıntıların ve hazır olmak için beklemenin dezavantaj olabileceğini düşünüyor. Çünkü fazla düşünce ile oluşabilecek kaygılarla harekete geçmenin zor olacağını biliyor.

