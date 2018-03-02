Öğretmen maaşına başarı ayarı geliyor

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Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik için yeni kriterler belirledi. Sabah'ta yer alan habere göre performanslarına bakılacak olan öğretmenlere, veliler ve öğrenciler de puan verecek. En başarılı öğretmen en yüksek maaşı alacak.
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UZMAN ÖĞRETMENLİK: Son 8 yıldaki performans değerlendirmelerinde en az 4'ünün A başarı düzeyinde olması gerekecek.
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BAŞÖĞRETMENLİK: Son 14 yıldaki performans değerlendirmelerinde en az 7'sinin A başarı düzeyinde olması gerekiyor.
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MÜDÜRLÜK: Son 4 yılda performans değerlendirmelerinde en az 2'sinde A düzeyi başarı gerekiyor.
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BAŞARISIZ ÖĞRETMENE EĞİTİM: Performans başarısı yüksek olmayan öğretmen eğitime alınarak takip edilecek.