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Okul parasıyla almıştı... Araba parasına satmıyor !

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Okul parasıyla almıştı... Araba parasına satmıyor !

Bursa'da yaşayan Eray Vardar, 7 yaşında başladığı plak merakını devam ettiriyor. İlkokulda ailesinden aldığı harçlıkları biriktirerek antikacılardan plak satın alan Eray Vardar, yaşıtları gibi dijital ortamda popüler müzikleri dinlemek yerine evinde bulunan 50 yıllık pikap ile plaklarını dinliyor.
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Zeki Müren, Barış Manço, Cem Karaca ve Ajda Pekkan gibi efsanelerin nadir bulunan orijinal plaklarına gözü gibi bakan Eray Vardar, ''İlkokulda nostalji müzik ve plak merakım başladı. Ailemden aldığım harçlıkları biriktirerek antikacılardan plak ve pikap satın alıyordum. Arkadaşlarım plak satın aldığım için benimle dalga geçiyorlardı. Antikacılara gittiğimde yaşım küçük olduğu için bana ilgi gösteriyorlardı'' dedi.
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'SIFIR ARABA PARASI TEKLİF EDİYORLAR'

Plak dinlemenin özel bir şey olduğunu belirten Vardar, ''Yaşıtlarım gibi dijital ortamlarda pop müzik dinlemek yerine plakları dinlemeyi tercih ediyorum. Müziğin kalitesini plaktan anlayabiliyoruz.
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Plaklar benim için canlı tarih. Onlara gözüm gibi bakıyorum. Şu anda 300'e yakın plağım var. Hepsi benim için çok değerli, günde en az 1-2 saat plak dinliyorum.
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Antikacılar plaklarım için sıfır otomobil parası teklif ediyorlar. Ama ben onları satmayacağım. Onlar benim için çok değerli'' diye konuştu.
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Okul parasıyla almıştı... Araba parasına satmıyor !

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