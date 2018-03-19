Onlarca lüks araç çürümeye terk edildi!

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Adana'da yediemin otoparkı işleten Hasan Basri Pamuk, otoparklarında 100'ü lüks olmak üzere 1000'den fazla araç bulunduğunu söyledi.

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2009 yılından bu yana otopark işletmeciliği yaptığını belirten Pamuk, "Değeri 300 bin lira olan otomobil bile var." dedi.

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Hasan Basri Pamuk, yediemin otoparkına genellikle hacizli, sigortasız veya vergisi yatırılmayan araçlar geldiğini ifade etti.

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Pamuk, "Araçların bakımları yapılmıyor, hava şartları ve kötü koşullarda eklenince birçoğu çürümeye başladı. Milli servet burada yok oluyor, devletimizin bu otomobilleri değerlendirmesi lazım" dedi.

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Yediemin otoparkı işleten Hasan Basri Pamuk, otomobillerin yanı sıra 1000'e yakın motosikletin de yediemin otoparklarında olduğun anlattı.

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Motosikletlerin de aynı kaderi paylaştığını vurgulayan Pamuk, "Bazen geçmiş yıllarda gelen bir motosikleti sahibine teslim etmek için burada 1 gün aradığımız oluyor" dedi.