FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Otomobilini, hayalindeki askeri araca çevirdi

Mersin'de tıbbi sekreter olarak çalışan Serkan Badem, 5 bin TL'ye aldığı 1991 model otomobilini, askeri araç gibi dizayn etti. Görenlerin dönüp bir daha baktığı araç, 15 bin TL'ye mal oldu.

1 / 8

5 BİN TL'YE ALDI

5 bin TL'ye aldığı otomobili askeri yeşile boyatan Serkan Badem, aracına port bagaj yaptırdı.
2 / 8

Bunun üzerine de orijinal askeri benzin bidonu ve silah kutusu gibi eklentiler yapan Badem, aracın iç döşemesini de renge göre yeniledi.
3 / 8

Badem, aracının üzerine beyaz yıldız ve kurşun izleri sticker yapıştırarak tamamladı.
4 / 8

Askeri araçlara ilgisinin olduğunu vurgulayan Badem, "Bir askeri araç alamayacağım için kendi aracımı askeri araca çevirmeye karar verdim. " dedi.
5 / 8

Serkan Badem, "Aracım beyazdı. İç dış askeri yeşile boyattım. Benzin bidonu, uçaksavar sandığı ekledim. " dedi.
6 / 8

Askeri görünümlü araç, Badem'e 15 bin liraya mal oldu.
7 / 8

Aracın çok beğenildiğini ifade eden Serkan Badem, "Trafikte çok ilgi çekiyorum. Gören dönüp bir daha bakıyor" diye konuştu.
8 / 8

10.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın