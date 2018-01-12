Otomobilini, hayalindeki askeri araca çevirdi

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5 bin TL'ye aldığı otomobili askeri yeşile boyatan Serkan Badem, aracına port bagaj yaptırdı.

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Bunun üzerine de orijinal askeri benzin bidonu ve silah kutusu gibi eklentiler yapan Badem, aracın iç döşemesini de renge göre yeniledi.

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Badem, aracının üzerine beyaz yıldız ve kurşun izleri sticker yapıştırarak tamamladı.

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Askeri araçlara ilgisinin olduğunu vurgulayan Badem, "Bir askeri araç alamayacağım için kendi aracımı askeri araca çevirmeye karar verdim. " dedi.

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Serkan Badem, "Aracım beyazdı. İç dış askeri yeşile boyattım. Benzin bidonu, uçaksavar sandığı ekledim. " dedi.

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Askeri görünümlü araç, Badem'e 15 bin liraya mal oldu.

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Aracın çok beğenildiğini ifade eden Serkan Badem, "Trafikte çok ilgi çekiyorum. Gören dönüp bir daha bakıyor" diye konuştu.