Otomotiv devi veda ediyor!

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Otomotiv endüstrisi dizel otomobiller konusunda tartışmalara sahne olurken, otomotiv devi Fiat Chrysler, dizel otomobil üretiminden çekilme kararı aldı.

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Financial Times'ın haberine göre Fiat Chrysler, talepte gerileme yaşanmasıı ve son skandallar dolayısıyla maliyetlerde görülen artış nedeniyle 2022 yılına kadar binek araçlarında dizel araçları terk etmeyi planlıyor.

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Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, 1 Haziran'da açıklanacak olan 4 yıllık plana göre İtalyan-Amerikan ortaklığındaki küresel otomotiv devinin tüm markalarında dizelden çıkacağını belirtti.

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Grubun bünyesinde, Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Maserati, Alfa Romeo ve Fiat markaları bulunuyor. Markaların yöneticileri konuyla ilgili yorum yapmak istemedi.

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Geçen yıl Toyota da belli bir dönemden sonra dizel model üretmeyeceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Böylelikle Fiat, Toyota'dan sonra dizel modellere veda edecek otomotiv şirketi oldu.