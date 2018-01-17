Otomotiv devinden 40 yeni model geliyor

1 / 9 11 MİLYAR DOLARLIK NET YATIRIM

Ford Başkanı Bill Ford, Detroit Oto Show'da 2022 yılına dek 40 yeni hibrid ve tamamen elektrikli model çıkaracaklarını ve 11 milyar dolar net yatırım planladıklarını açıkladı.

2 / 9 16'SI TAMAMEN ELEKTRİKLİ OLACAK

Habertürk'te yer alan habere göre, 40 modeli kapsayan yeni küresel üretim hattındaki araçlardan 16 tanesinin tamamen elektrikli, geriye kalanların ise plug-in hibrid olması bekleniyor.

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Ford yetkilileri daha önce 2020 yatırım planını 4.5 milyar dolar olarak açıklamıştı. Yatırım planı bütçesinde elektrikli araçlara özgü mimari gelişim maliyetinin de dahil olduğu belirtildi.

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Amerikalı otomobil devi geçen yıl 7.6 milyar dolar Ar-Ge bütçesi ayırmıştı.

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Şirket tarafından yapılan açıklamada "her şeyimizle bu işe yöneliyoruz ve en ikonik araçlarımızı ve ana modellerimizi elektrikliye taşıyoruz. Eğer elektrikli piyasada başarılı olmak istiyorsak bunu popüler modeller üzerinden yapmak zorundayız." denildi.

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Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin gelecek 5 yılda elektrikli araçlara yapacağı toplam küresel yatırımın ise 90 milyar doları aşacağı öngörülüyor.

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Almanya, açıklanan yatırımlar bazında 52 milyar dolar ile başı çekerken Çin üreticiler 21 milyar dolar ve ABD'li firmalar da 19 milyar dolar kaynak ayıracak.

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Ford CEO'su Jim Hackett ise gelecek 5 yılda sedan ve içten yanmalı motorlara dönük sermaye yatırımlarının kamyonet, elektrik ve hibrid araçlara kaydırılacağını da belirtti.