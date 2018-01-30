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Pasaportsuz ve vizesiz yolculuk geliyor!

Havaalanından pasaportsuz geçişe 2020’den itibaren dünya çapında kademeli olarak geçilmesi planlanıyor. 'Tanınan ve Güvenilen Yolcu' statüsündeyseniz, pasaportsuz ve vizesiz olarak yolculuk yapmanız mümkün olacak.

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İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) kısa vadede hayata geçmesi planlanan pasaportsuz yolculuk ve dijital kimlik projesi masaya yatırıldı.
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Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre; uzmanlar, bu konunun hayata geçmesi için gerekli tüm teknolojilerin var olduğuna işaret ediyor.
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HEDEF, YOLCULUKLARIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU OLMASI

Pasaport ve kimliklerin çöpe gitmesinin artık an meselesi olduğu belirtilirken, bu sayede başta havayolu olmak üzere ülke ve kıtalararası yolculukların vizesiz daha güvenli ve konforlu olması planlanıyor. Bunun için ise başta retina, DNA, damar yapısı ve parmak izi gibi temel biyometrik verilerimiz başta olmak üzere ekonomik durumumuzdan iş hayatımıza, adli sicilimizden sosyal hayatımıza yönelik yüzlerce hatta binlerce bilginin dijitalleştirilip her an paylaşılabilir hale getirilmesi gerekiyor.
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Yolcu mobil cihazına indireceği uygulamayla biyometrik bilgilerin de dahil olduğu dijital bir kimlik oluşturacak.
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Bu kimlik blockchain teknolojisi yardımıyla onaylanacak ve talep eden tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.
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RİSK PROFİLİ OLUŞTURULACAK

Yolcu yola çıkmadan önce gideceği yer ile ilgili adres bilgisinin yanı sıra kendisine yönelik çok sayıda bilgi paylaşacak. Bu bilgilerle risk profili oluşturulacak.
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Varış noktasında risk profili uygun olan yolcular herhangi bir pasaport kontrolünden geçmeden hızlı koridorlardan havaalanını en kısa sürede terk edecek.
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Yapılacak pek çok güvenli yolculuk sonrası 'Tanınan ve Güvenilen Yolcu' statüsüne geçenler ise yeni yolculuklarında herhangi bir denetime maruz kalmadan ilerleyebilecek.
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Bu statüye ulaşmak ve statüyü korumak için pek çok kişisel bilgiyi paylaşıp sürekli onaylanmak şart. Yani yapacağınız yolculuklarla genel davranışınızın, verdiğiniz bilgilerle örtüştüğünü kanıtlamanız gerekecek. Kısacası artık pasaport geçişlerindeki memurları değil nerede bulunduğu ve nasıl çalıştığı dahi bilinmeyen bir algoritmayı ikna etmek gerekecek.
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PASAPORTSUZ GEÇİŞ 2020'DE BAŞLAYACAK

Havaalanından pasaportsuz geçişe 2020’den itibaren dünya çapında kademeli olarak geçilecek
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Havaalanlarında yaşanan gecikmeler küresel havaalanlarında ve otellerde yıllık 10 milyar dolar kayba neden oluyor. Gecikmelerin yolculara yansıyan faturası ise 20 milyar doları aşmış durumda. Havaalanlarına yönelik olası terör saldırılarının ise turizm ve ulaşım başta olmak üzere pek çok sektöre en az 120 milyar dolarlık bir kayıp yaşatma riski var. Pasaportsuz geçişle bunun önüne geçilmesi hedefleniyor.
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