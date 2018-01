Pasaportsuz ve vizesiz yolculuk geliyor!

3 / 12 HEDEF, YOLCULUKLARIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU OLMASI

Pasaport ve kimliklerin çöpe gitmesinin artık an meselesi olduğu belirtilirken, bu sayede başta havayolu olmak üzere ülke ve kıtalararası yolculukların vizesiz daha güvenli ve konforlu olması planlanıyor. Bunun için ise başta retina, DNA, damar yapısı ve parmak izi gibi temel biyometrik verilerimiz başta olmak üzere ekonomik durumumuzdan iş hayatımıza, adli sicilimizden sosyal hayatımıza yönelik yüzlerce hatta binlerce bilginin dijitalleştirilip her an paylaşılabilir hale getirilmesi gerekiyor.