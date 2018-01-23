Pet şişelerden yaptıkları inanılmaz!

Gaziantep'te bir firma ABD, Almanya, Belçika gibi ülkelerden aldığı atık pet şişeleri, kırarak ayrıştırdıktan sonra çeşitli kimyasal işlemlerden geçirerek elyaf ve ipliğe dönüştürüyor.

Ürettiği elyaf ve ipliği, aralarında hammadde ithalatı yaptığı ülkelerin de bulunduğu 35 ülkeye satan firma, gelecek yıl aylık üretimini 6 bin tona, ihracatını da 40 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Gama Elyaf ve İplik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pet şişeleri ipliğe dönüştüren öncü firmalardan biri olduklarını belirterek, 2016 yılından beri üretim yaptıklarını söyledi.

"Türkiye'de ve yurt dışında bazı markaların kullanımı için imalatlar yapıyoruz. Kullandığımız ham maddelerin büyük bir kısmını ABD, Almanya, Belçika gibi ülkelerden alıyoruz. Bu pet şişeleri kendi tesisimizde kırıp, yıkıyoruz. Bunların içine nihai kullanım yerlerine uygun olarak çeşitli kimyasallar katarak su emiciliğini artırıp, polyester elyaf haline getiriyoruz. Bu elyafları kendi imalathanemizde ipliğe dönüştürüp hem yurt içine hem de yurt dışında satıyoruz."

Günde 50 ton üretim kapasiteleri olduğuna dikkati çeken Kaplan, "Pet şişelerden ayda bin 500 ton civarında elyaf yapıyoruz. Yılda aşağı yukarı 15 milyon dolar civarında ihracatımız var. Haziran, temmuz ayında yapacağımız yatırımlarla üretimi iki misline çıkartacağız." dedi.

"2019 yılının Haziran ayından itibaren de günlük üretimimizi 200 ton, aylık üretimimizi 6 bin ton seviyesine çıkarmış olacağız. 40 milyon dolar civarında da ihracat hedefliyoruz. Pet şişeden ürettiğimiz polyester elyafları başta kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere yaklaşık 10 ülkeye, iplikleri ise başta Endonezya, Pakistan, ABD ve Kolombiya olmak üzere 25 ülkeye ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

7 / 16 Kaplan, 2018'de 25 milyon dolar civarında ihracat yapmayı planladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

Pet şişeden ürettikleri elyaf ve ipliklerin, tekstilden ambalaj sektörüne kadar her alanda kullanıldığına dikkati çeken Kaplan, pet şişeden üretilen ürünlerin yüksek esnekliğe sahip olduğun vurguladı.

9 / 16 Ürettikleri ürünler için yurt içinden ve dışından çok fazla talep aldıklarını ifade eden Kaplan, şöyle devam etti:

"Genel olarak Avrupa'dan aldığımız şişeleri tekrar elyaf ve iplik haline getirip Amerika'ya, Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Bu alanda uzun yıllardır üretim yapmamamıza rağmen daha rekabetçi ürünler üretebiliyoruz. Yeni kurduğumuz Ar-Ge merkezinde, hem yerli üretim yapmak hem de yeni ürünler ortaya çıkarmak için gayret ediyoruz.