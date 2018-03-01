Peugeot'dan 3 dünya lansmanı birden!

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Peugeot, 6 Mart 2018 tarihinde 88. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda; Yeni Peugeot 508, Yeni Peugeot RIFTER ve Peugeot RIFTER 4x4 Concept olmak üzere 3 dünya lansmanı yapacak.

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Yeni Peugeot 508 keskin hatlara sahip kaslı bir tasarımla dikkat çekiyor. 5 kapılı coupe tarzında sedan, zarif olduğu kadar dinamik bir görünüm sergiliyor. Markanın en güncel konsept otomobili Peugeot Instinct’ten esinlenilen Yeni Peugeot 508 dikey konumlu LED gündüz farları ile özgün bir kimlik kazanırken, keskin hatlar ve geniş hava girişleri dinamik olduğu kadar agresif bir görünümü de beraberinde getiriyor.

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Peugeot i-Cockpit®; iki kenarı düz kompakt boyutlu direksiyon simidi, altında yedi adet piyano tipi düğmelerin yer aldığı 10 inç büyüklüğünde kapasitif HD dokunmatik ekran ve 12,3 inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü yükseltilmiş gösterge paneli olmak üzere üç temel yapı elemanını bünyesinde barındırıyor.

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Yeni Peugeot 508 en güncel teknolojilerle donatıldı. Yeni sekiz kademeli EAT8 otomatik şanzıman 180 HP ve 225 HP gücündeki PureTech benzinli motorlar dışında 130 HP, 160 HP ve 180 HP gücündeki BlueHDi dizel motorlarda kullanıma sunuluyor.

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Yeni Peugeot RIFTER 4x4 Concept, her türlü yol şartlarında maceracıların keşiflerini desteklemek üzere tasarlandı.

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Dangel tarafından geliştirilen tüm tekerleklerden çekiş, özel lastikler ve 80 mm artırılmış yerden yükseklik gibi özelliklerle donatılan Peugeot RIFTER 4x4 Concept tasarımı ve teknik yapısıyla en zorlu arazi şartlarına uyum sağlıyor. Tavana monte edilen Overland Özel Çadır keşiflerin yarıda kalmasını önlüyor.

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Maceraları daha da ileriye götürmek üzere pilleri doğrudan şasiye entegre edilmiş olan Elektrikli Dağ Bisikleti Peugeot eM02 FS Powertube devreye giriyor. Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan elektrikli bisiklet Peugeot eBikes geleceğinin öncülüğünü üstleniyor.

8 / 10 Yeni Peugeot RIFTER

Yeni Peugeot RIFTER, güçlü ve akıcı hatlarıyla modern olduğu kadar dinamik bir görünüm sunuyor ve tasarım detaylarıyla günlük yaşamın karmaşasına uyum sağlıyor. Peugeot i-Cockpit ile donatılan Yeni Peugeot RIFTER, bu sınıfta benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor.

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Peugeot i-Cockpit ile donatılan Yeni Peugeot RIFTER, bu sınıfta benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. 5 veya 7 koltuklu olmak üzere iki farklı gövde uzunluğuyla üretilen Yeni Peugeot RIFTER, modüler ve pratik yapısıyla çok yönlü kullanım özellikleri sergiliyor.