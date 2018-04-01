Prim borcu olanlara kolaylık geliyor

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Uyumlu prim borçlularının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 88'inci maddesi kapsamındaki prim ve diğer borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Ocak 2018'den itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yürürlüğe giren düzenleme ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanların borçlarına erteleme ve taksitlendirme getirilmesi öngörülüyor.

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Bu düzenlemeden yararlanacak mükelleflerin geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri sürelerinde vermiş ancak son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olmaları şartı aranacak.

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Bu mükelleflerin zor durum hali, tecil ve taksitlendirme süreleri ile tecil faiz oranlarının belirlenmesinde ise 22 Ocak 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararında belirtilen kriterler esas alınacak.

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Tecil ve taksitlendirmelerde, tecil edilecek borç tutarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı oranı yerine Türkiye İstatistik Kurumunun yayımladığı Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanacak.