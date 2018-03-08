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Rekor kıran o marka Türkiye'ye geliyor!

Distribütörlük için Dora ile anlaşan Çinli telefon üreticisi Honor, Türkiye pazarına girmek için gün sayıyor.

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Honor, Türkiye'deki akıllı telefon satış kanallarında yerini almaya hazırlanıyor.
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2013'te Çin'de kurulan ve kısa sürede akıllı telefon pazarında önemli bir paya ulaşan Huawei grubunun cep telefonu alanındaki dijital markası Honor, Türkiye distribütörlüğü için Dora ile anlaştı.
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Dora, bu anlaşma ile Honor markalı akıllı telefonları ve mobil cihazları Türkiye'ye ithal edecek.
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Honor’un tek yetkili distribütörü olan Dora, 2004 yılında kuruldu. Çin’de 2013 yılında kurulan Honor ise rekabetçi ürünlerini 74 ülkeye ve 80 milyon kişiye ulaştırarak 2018 yılında sekiz adet “CES’in En İyisi” ödülü almayı başardı.
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ÇİN'DE 2017'NİN BİR NUMARASI

Bağımsız pazar araştırma şirketi Sino’nun verilerine göre, Honor, Çin’deki akıllı telefon pazarında satış hacmi ve gelir açısından 2017 yılının bir numarası oldu.
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REKOR KIRDI

Çin’de her yıl 11 Kasım’da kutlanan ve alışverişin patlama yaptığı “Bekarlar Günü”nde ülkenin en büyük iki e-ticaret platformu Alibaba ve Jingdong’da 600 milyon doların üzerinde satış yapan Honor, böylece aşılması zor bir rekor kırdı.
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