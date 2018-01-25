FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Ronaldo'dan Türkiye'ye yatırım planı

Real Madridli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ortağı olduğu Portekizli oteller zinciri Pestana, 3 ülkede yeni oteller açmak için harekete geçti. Bunların arasında Türkiye de var.

1 / 12

Cristiano Ronaldo futboldan sonraki hayatı için şimdiden birçok yatırım yapıyor.
2 / 12

Portekizli yıldız "Hayat sadece futboldan ibaret değil. Tabii ki benim tutkum ama artık geleceği de düşünmem gerek" diyor.
3 / 12

'CR7' markasıyla tekstil ve aksesuvar sektörlerinden de milyonlarca euro kazanan Real Madridli Cristiano Ronaldo, 2015 yılında bir Portekiz oteller zincirinin ortağı da olmuştu.
4 / 12

70 MİLYON EURO ÖDEDİ

Ronaldo, bu yatırım için 70 milyon euro ödemişti.
5 / 12

İLK OTEL DOĞDUĞU ŞEHİRDE

Cristiano Ronaldo, ilk otelini doğduğu şehir Funchal'daki Madeira Adası'nda Pestana CR7 adıyla açmıştı.
6 / 12

Real Madridli Cristiano Ronaldo, gözünü şimdi de Türkiye'ye dikti..
7 / 12

Portekiz'in yanı sıra Arjantin, Küba, Hollanda, ABD ve Almanya'da otelleri olan 'Pestana Grup', yeni otelleri için 3 ülke seçti.
8 / 12

Cristiano Ronaldo'nun ortağı olduğu şirket, bu yıl içerisinde Türkiye, İtalya ve Yunanistan'da yeni oteller açmak için harekete geçecek.
9 / 12

İşte Ronaldo'nun otellerinden kareler

Madeira Adası'ndaki otelin farklı ve renkli bir lobisi var.
10 / 12

Bazı odalarda sigara içmek için küçük balkonlar düşünülmüş.
11 / 12

Basına tanıtılan odalardan bir tanesi.
12 / 12

Basına tanılan odalardan birinin banyosu.
10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın