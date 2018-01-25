Ronaldo'dan Türkiye'ye yatırım planı

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Cristiano Ronaldo futboldan sonraki hayatı için şimdiden birçok yatırım yapıyor.

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Portekizli yıldız "Hayat sadece futboldan ibaret değil. Tabii ki benim tutkum ama artık geleceği de düşünmem gerek" diyor.

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'CR7' markasıyla tekstil ve aksesuvar sektörlerinden de milyonlarca euro kazanan Real Madridli Cristiano Ronaldo, 2015 yılında bir Portekiz oteller zincirinin ortağı da olmuştu.

4 / 12 70 MİLYON EURO ÖDEDİ

Ronaldo, bu yatırım için 70 milyon euro ödemişti.

5 / 12 İLK OTEL DOĞDUĞU ŞEHİRDE

Cristiano Ronaldo, ilk otelini doğduğu şehir Funchal'daki Madeira Adası'nda Pestana CR7 adıyla açmıştı.

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Real Madridli Cristiano Ronaldo, gözünü şimdi de Türkiye'ye dikti..

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Portekiz'in yanı sıra Arjantin, Küba, Hollanda, ABD ve Almanya'da otelleri olan 'Pestana Grup', yeni otelleri için 3 ülke seçti.

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Cristiano Ronaldo'nun ortağı olduğu şirket, bu yıl içerisinde Türkiye, İtalya ve Yunanistan'da yeni oteller açmak için harekete geçecek.

9 / 12 İşte Ronaldo'nun otellerinden kareler

Madeira Adası'ndaki otelin farklı ve renkli bir lobisi var.

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Bazı odalarda sigara içmek için küçük balkonlar düşünülmüş.

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Basına tanıtılan odalardan bir tanesi.