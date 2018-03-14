Sadece bir günde yapılıyor, 10 bin dolara satılıyor!

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1.2 milyar insanın gittikçe büyüyen barınma sorununa çare arayan Teksas merkezli teknoloji girişimi sürdürülebilir ve uygun fiyatlı bir çözüm geliştirdi. ICON ismindeki start-up devasa bir 3D yazıcı ile seri üretime uygun ev inşa etmeyi başardı. Üstelik evin kaba inşaatı sadece 12 ila 24 saat arasında bir zamanda gerçekleştirilebiliyor.

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100 evden oluşan ilk 3D çıkışlı mahalle gelecek yıl El Salvador'da inşa edilecek.

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SXSW olarak bilinen inovasyon festivalinde gelişmeyi duyuran firma, yayınladığı tanıtım filminde 1 günden az bir sürede evin çimentoyla nasıl inşa edileceğini gösteriyor. Evler bir oturma odası, yatak odası ve banyodan oluşuyor.

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Vulcan modeli endüstriyel bir 3D printer kullanılarak üretilen tek katlı evin maliyeti ise 10 bin dolar. 55 metrekare net kullanım alanına sahip olan evler için firma maliyeti 4 bin dolara kadar düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor.