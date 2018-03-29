Sağlık çalışanlarına erken emeklilik müjdesi!

1 / 8

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CNN Türk'ün canlı yayınında konuştu. Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı müjdesi veren Bakan Ahmet Demircan, çocuk programlarında gıda reklamlarında kısıtlama olacağını da dile getirdi.

2 / 8

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CNN Türk'ün canlı yayınında konuştu. Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı müjdesi veren Bakan Ahmet Demircan, çocuk programlarında gıda reklamlarında kısıtlama olacağını da dile getirdi.

3 / 8 ACİLLERDEKİ YOĞUNLUK AZALACAK

"Acilllerde büyük yoğunluk var. Türkiye genelinde değerlendirdiğimizde 60-65 hastanemiz yoğunlukla karşı karşıya kalıyor. Günlük 8 saate dayanan hizmet anlayışı ihtiyaçları karşılamaya yetersiz kalıyor..."

4 / 8

"...Acile başvuran hastalarımızın yüzde 70'i ertesi gün polikliniğe gelebilecek durumda. Ama vatandaşımız acile gelmişse buna hekim karar vermeli. Yüzde 30'u gerçek acil, geri kalanı acil olmayabilir. Bizim yüzde 70'i de değerlendirerek tedavisini yapmamız gerek..."

5 / 8

"...Acillerdeki hekim bekleme süresini düşürdük. Esas kalıcı çözüm aile hekimliğini etkin hale getirip, birinci basamakta çözülebilecek sorunları çözmektir. Aile hekimlerimizi vatandaşımızla etkin bir biçimde buluşturacak çalışma yapıyoruz. Bunun için Türkiye'de pilot il çalışmaları yapacağız."

6 / 8 SAĞLIKÇILARA YIPRANMA PAYI MÜJDESİ

Bakan Demircan, sağlık çalışanlarıyla ilgili yasa paketi hazırlığı ve yıpranma hakkındaki bir soru üzerine, "Yasa paketi hazır, Bakanlar Kurulu'ndaki ilk sunumu yaptık ve önümüzdeki ilk günlerde Meclis'e gelecek." dedi.

7 / 8

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Sağlığın ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri de hazırladık bir paket olarak. Bu, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Son şekli Meclis'te sunulacak metinde görülecek ama şu kadarını söyleyeyim, yıpranma yer alacak." açıklamasında bulundu.