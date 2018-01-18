FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Sahradaki Katar ordusuna "mobil mutfak tırı" gönderiyor

Mutfak malzemeleri imalatı yapan Konyalı firma, Katar ordusunun ihtiyacı için 10 mobil mutfak tırı üretti. Katar'a ihraç edilen tırın her biri, çekicisi hariç 200 bin Euro değerinde.

1 / 9

Konya'da 36 yıldır profesyonel mutfak malzemeleri imalatı yapan Konya Isı, Katar ordusunun ihtiyacı için 10 mobil mutfak tırı üretti.
2 / 9

Merkez Selçuklu ilçesindeki 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma, 13 bin metrekarelik fabrikasında 110 işçiyle restoranlar ve büyük işletmeler için profesyonel mutfak malzemeleri üretiyor.
3 / 9

Kurulduğu 1982 yılından bu yana profesyonel mutfak malzemeleri imal eden firma, aynı zamanda mobil mutfak tırı imalatı da yapıyor.
4 / 9

Firma, içinde 10 gün boyunca yetecek LPG, jeneratör, birer tonluk temiz ve kirli su tankının yanı sıra fırın ve soğutma dolabının bulunduğu mobil mutfak tırlarını Katar'a ihraç ediyor.
5 / 9

Firmanın Genel Müdürü Mustafa Kalyon, dış pazara 2004 yılında açıldıklarını söyledi.
6 / 9

KATAR ORDUSU KULLANACAK

Katar'a sahradaki askerlerin kullanması için 10 adet mobil mutfak tırı sattıklarını belirten Kalyon, "Katarlı yetkililer önce bizden numune istedi. Biz de daha önce Türk Kızılayına yaptığımız tırlardan örnek gösterdik, beğendiler. Yaptığımız numune de istedikleri gibi olunca ordularında kullanmak için 10 tane sipariş verdiler. Çöldeki askerlerin yemek ihtiyacını karşılamak için satın aldılar." dedi.
7 / 9

Tırların yapımını yaklaşık 2 ayda tamamladıklarını kaydeden Mustafa kalyon, "Tırın içinde bir mutfakta ihtiyaç duyulan tüm ürünler var. Yani oda, kiler, ocak, mikser, fırın ve bulaşıkhane hepsi mevcut. Yaklaşık 10 gün boyunca herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan istenilen yerde kullanılabiliyor." diye konuştu.
8 / 9

MOBİL MUTFAK TIRININ MALİYETİ 200 BİN EURO

Maliyetin tırın içine yerleştirilen ürünlere göre değişebildiğine dikkati çeken Kalyon, "Bu 10 tırın tüm aksamlarını tamamen biz yaptık. Şu an ürettiğimiz ve Katar'a ihraç ettiğimiz tırın her biri, çekicisi hariç 200 bin Euro" dedi.
9 / 9

Tırların birkaç gün içerisinde teslim edileceğini vurgulayan kalyon, "İnşallah bu yıl katılacağımız fuarları da dikkate alırsak, her yıl 70 tane mobil mutfak tırını ihraç eder hale geleceğiz." açıklamasında bulundu.
15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın