Sanal paralar kayıplarını hızlandırdı

1 / 9 Bitcoin 9 bin doların altına düştü

Son üç gündeki kayıpları yüzde 21'i bulan Bitcoin, 25 Kasım'dan bu yana elde ettiği tüm kazançları yitirdi.

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Sanal para birimi Bitcoin, 9 bin doların altına gerileyerek kasım sonundan bu yana elde ettiği kazançları kaybetti.

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Bitcoin'in değeri bugün TSİ 19.40'ta 8 bin 789 dolara kadar gerileyerek yüzde 13 düşüş kaydetti.

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Böylece son üç gündeki kayıpları yüzde 21'i bulan Bitcoin, 25 Kasım'dan bu yana elde ettiği tüm kazançları da yitirmiş oldu.

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Ayrıca, ocak ayındaki kayıpları yüzde 25'i bulan Bitcoin'in piyasa değerinde geçen ay yaklaşık 45 milyar dolar düşüş görüldü.

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Uzmanlar, Asya ekonomilerinde Bitcoin'e devlet müdahalesi ve regülasyon getirme endişelerinin yanı sıra, sanal para birimlerinde güvenlik, siber saldırı ve çalınma gibi risklerin Bitcoin'in değerinin düşmesinde etkili olduğunu belirtti.

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Geçen ay, Çin, Güney Kore ve Hindistan kripto paralar için yeni düzenlemeler getirileceğini açıklamıştı

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Pazar günü de Japonya'daki Bitcoin hizmet şirketi Coincheck'ten siber saldırı sonucu 530 milyon dolar değerinde Bitcoin çalınmıştı.