Sanal paralar kayıplarını hızlandırdı

1 / 9
Bitcoin 9 bin doların altına düştü
Son üç gündeki kayıpları yüzde 21'i bulan Bitcoin, 25 Kasım'dan bu yana elde ettiği tüm kazançları yitirdi.
2 / 9
Sanal para birimi Bitcoin, 9 bin doların altına gerileyerek kasım sonundan bu yana elde ettiği kazançları kaybetti.
3 / 9
Bitcoin'in değeri bugün TSİ 19.40'ta 8 bin 789 dolara kadar gerileyerek yüzde 13 düşüş kaydetti.
4 / 9
Böylece son üç gündeki kayıpları yüzde 21'i bulan Bitcoin, 25 Kasım'dan bu yana elde ettiği tüm kazançları da yitirmiş oldu.
5 / 9
Ayrıca, ocak ayındaki kayıpları yüzde 25'i bulan Bitcoin'in piyasa değerinde geçen ay yaklaşık 45 milyar dolar düşüş görüldü.
6 / 9
Uzmanlar, Asya ekonomilerinde Bitcoin'e devlet müdahalesi ve regülasyon getirme endişelerinin yanı sıra, sanal para birimlerinde güvenlik, siber saldırı ve çalınma gibi risklerin Bitcoin'in değerinin düşmesinde etkili olduğunu belirtti.
7 / 9
Geçen ay, Çin, Güney Kore ve Hindistan kripto paralar için yeni düzenlemeler getirileceğini açıklamıştı
8 / 9
Pazar günü de Japonya'daki Bitcoin hizmet şirketi Coincheck'ten siber saldırı sonucu 530 milyon dolar değerinde Bitcoin çalınmıştı.
9 / 9
ABD'li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, geçen hafta yaptığı uyarıda, Bitcoin fiyatındaki hızlı artış nedeniyle sanal para biriminin piyasa değerinin gerçek değerini aşarak "balon" olarak adlandırılan seviyede işlem gördüğünü belirtmişti.