Satışa bakkalda başladı, 50 ülkeye ulaştı

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Dedesinin ticarete 1950'li yıllarda Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Ayvadere köyünde bakkal işleterek başladığını belirten firma sahibi Sebahattin Arslantürk, dedesinin burada aynı zamanda fındık alım satımı da gerçekleştirdiğini söyledi.

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Babasının ise 1960-1983 yılları arasında Samsun'da fındık başta olmak üzere ticaretle uğraştığını anlatan Arslantürk, babasının ilk fındık kırma tesisini Araklı ilçesinde 1983 yılında kurduğunu belirtti. Arslantürk, 1993 yılında şirketin başına geçtiğini ifade ederek, 1996 yılında ilk ihracatı Almanya'ya gerçekleştirdiklerini aktardı.

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İkinci fındık kırma fabrikasını yine ilçede 1999 yılında faaliyete geçirdiklerini dile getiren Arslantürk, bu fabrika bünyesindeki işleme tesisi yetersiz kalınca 2001 yılında aynı bölgede yeni işleme tesisi kurduklarını söyledi.

4 / 13 "FİRMANIN 2016 YILI CİROSU 532 MİLYON LİRA CİVARINDA"

Arslantürk, ihracata başladıktan sonra hızlı şekilde büyüdüklerine işaret ederek, "Türkiye'nin en çok fındık ihracatı yapan 6'ncı firması durumundayız. Büyümeye devam ediyoruz ve bundan sonrasında da büyüyeceğiz. Var olan hacmimizi genişletiyoruz. Tesislere gelişen teknolojiyi de adapte ederek tüketicinin ihtiyacı olan kaliteli ürünü hazırlayabilmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

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Çoğunluğu AB üyesi olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Arslantürk, "Bu ülkelerde 300 civarında müşteriye hitap diyoruz. Biz diğer firmalar gibi az sayıda odaklı bir yapıda değiliz, tam aksine daha geniş yelpazede çalışıyoruz. Bu da bizim büyümemizin önünü açıyor. Fındık alan her yerde varız" diye konuştu.

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Arslantürk, yılda 10 bin ile 13 bin ton arasında iç fındık ihraç ettiklerini vurgulayarak, "Fındık üretim miktarına bağlı olarak değişmekle birlikte şirketin yılda 80 ila 100 milyon dolar arasında ihracat geliri söz konusu. Firmanın 2016 yılı cirosu 532 milyon lira civarında" değerlendirmesinde bulundu.

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Üretim yapılan toplam 20 bin metrekare alana sahip tesislerde genişlemenin söz konusu olduğunu anlatan Arslantürk, 300 kişiyi istihdam ettiklerini kaydetti.

8 / 13 "MÜŞTERİ BİZE GELİYOR"

Arslantürk, başarılarının altında ciddi bir emek ve özveri bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

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"İlk ihracata başladığımız zaman 365 günün 200 günü hep dışarıdaydım. Dünyayı ülke ülke, müşteri müşteri dolaştık. Fındık sektörü aslında oligopol yapısı olan bir sektör. Türkiye'de bakıyorsunuz 10 ihracatçı toplam ihracatın yüzde 85'ini yapıyor. Karşı tarafa bakıyorsunuz 10 ithalatçı yüzde 80'ini yapıyor. Öyle bir yapıda sektör. O var olan pazarda bizim büyüme şansımız yoktu. Fındığın en büyük alıcı ülkesi Almanya ve herkes o pazarda. Biz onun yerine alternatif pazarlarla ihracata başladık."

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Bu çalışmanın 3-4 yıl yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Arslantürk, şunları kaydetti:

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"Daha sonrasında meyveleri gelmeye başladı. Örneğin biz son 3 yılda artık dünyayı dolaşmıyoruz, müşteri bize geliyor. Bugün gelinen nokta, işte o altyapının verdiği sonuç. Bundan sonrası için hedefimiz ilk 5'in içinde yer almak. Öyle çok da abartılı gitmiyoruz, firma kendi gücünü, o gücün etrafında yapabileceklerini biliyor ve o boyutta gidiyor..."

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"...Bizim amacımız müşteriye istediği ürünü, istediği zamanda, istediği kalitede verebilmek ve yüzde yüz güvenle bunu sağlamak. O hedef doğrultusunda bugün firma, dünyada tanınır noktaya geldi. İlk yola çıkış düşüncemiz, babamızdan aldığımız bayrağı daha iyi noktalara getirmekti ve bunu yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken de çevreye sosyal anlamda elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz."