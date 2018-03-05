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Şehirden sıkılıp köye döndü, şimdi tam 2 bin tavuğu var

Mersin'de, şehir hayatını sevmeyince eşiyle Toros Dağları'nın eteklerindeki köylerine dönen Yeter Tiken, günlük yumurta ihtiyaçlarını gidermek için kurduğu kümesi devlet desteğiyle 6 dönümlük tavuk çiftliğine dönüştürdü.

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Mersin'de, eşinin işi nedeniyle ilçe merkezine taşınan ancak şehir hayatını sevmeyince Toros Dağları'nın eteklerindeki köylerine dönen 30 yaşındaki Yeter Tiken, günlük yumurta ihtiyaçlarını gidermek için kurduğu kümesi zaman içerisinde aldığı devlet desteğiyle tavuk çiftliğine dönüştürerek girişimci oldu.
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Çamlıyayla ilçesine bağlı Darıpınarı köyünde 2008 yılında Ramazan Tiken ile hayatını birleştiren Yeter Tiken, eşinin bir işletmede işe girmesi nedeniyle Tarsus ilçesine taşındı.
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Yaklaşık 3 yıl boyunca kent merkezinde geçimlerini sağlamaya çalışan Tiken çifti, şehir hayatını sevmemeleri nedeniyle köye dönme kararı aldı. Köye dönünce Ramazan Tiken bulduğu bir işte çalışırken, eşi Yeter Tiken ise günlük yumurta ihtiyaçlarını gidermek için tavuk beslemeye başladı. Aradan geçen sürede tavuk sayısını artırarak tanıdıklarına yumurta satmaya başlayan Tiken, bu alanda girişimde bulunabileceğini anlayınca araştırma yaptı.
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Tiken, 2017 yılında kırsal kalkınma destekleri kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'ne başvurarak 30 bin lira hibe desteği ald
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Toros Dağları'nın eteklerindeki kümesini, aldığı destekle 6 dönüm arazi üzerine kurulu tavuk çiftliğine dönüştüren Tiken, 2 bin tavuğun yer aldığı çiftliğinden çevre ilçelere yumurta satışı yapar hale geldi.
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"BAŞARIMIN GURURUNU YAŞIYORUM"

Yeter Tiken, evlendikten sonra Tarsus'ta oturmaya başladıklarını ancak şehir yaşamını sevmemelerinin adeta hayatlarını değiştirdiğini söyledi.
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kadın olarak bunu başarmanın gururunu yaşıyorum. Kendi ihtiyacımız için girdiğimiz tavuk işinde şu anda çevre ilçelerdeki market ve işletmelere yumurta satışı yapıyoruz. Satışlarımızda köyümüzün adını kullanıyoruz. Bu sayede hem işimizi büyüttük hem de köyümüzün tanıtımına katkı sağladık. İşimizi devam ettirerek yumurtalarımızı çevre illere de satma hedefindeyiz."
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