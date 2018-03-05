Şehirden sıkılıp köye döndü, şimdi tam 2 bin tavuğu var

Yaklaşık 3 yıl boyunca kent merkezinde geçimlerini sağlamaya çalışan Tiken çifti, şehir hayatını sevmemeleri nedeniyle köye dönme kararı aldı. Köye dönünce Ramazan Tiken bulduğu bir işte çalışırken, eşi Yeter Tiken ise günlük yumurta ihtiyaçlarını gidermek için tavuk beslemeye başladı. Aradan geçen sürede tavuk sayısını artırarak tanıdıklarına yumurta satmaya başlayan Tiken, bu alanda girişimde bulunabileceğini anlayınca araştırma yaptı.

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kadın olarak bunu başarmanın gururunu yaşıyorum. Kendi ihtiyacımız için girdiğimiz tavuk işinde şu anda çevre ilçelerdeki market ve işletmelere yumurta satışı yapıyoruz. Satışlarımızda köyümüzün adını kullanıyoruz. Bu sayede hem işimizi büyüttük hem de köyümüzün tanıtımına katkı sağladık. İşimizi devam ettirerek yumurtalarımızı çevre illere de satma hedefindeyiz."