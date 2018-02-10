Sevgililerin dörtte biri hediyesiz kalacak!

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Türkiye'nin izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight tarafından 300 kişiyle “Sevgililer Günü Araştırması” gerçekleştirildi.

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Araştırma kapsamında katılımcılara, “Sevgililer Günü hediyesi için ne kadar bütçe ayırdınız?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 26'sı “Hediye almayacağım” yanıtını verdi.

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Ankete katılanların üçte ikisinin ise hediye beklentisi içinde olduğu sonucuna ulaşıldı.

4 / 8 HEDİYE ALACAKLAR YÜZDE 74

Araştırma kapsamında katılımcılara “Sevgililer Günü hediyesi için ne kadar bütçe ayırdınız?“ diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 26'sı “Hediye almayacağım” yanıtını verirken hediye alacaklarını belirten kişiler içinde bütçesi 50-100 TL olanların oranı yüzde 25.

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100-300 TL olanların oranı yüzde 31, 300-500 TL olanların oranı yüzde 8 iken 500 TL ve üstü olanların oranı yüzde 10 oldu.

6 / 8 VATANDAŞIN ÜÇTE İKİSİ HEDİYE BEKLİYOR

Araştırma kapsamında katılımcılara “Sevgililer Günü'nde size verilecek hediyeden beklentiniz nedir?' diye sorulduğunda, katılımcıların yüzde 33'ü “Hediye beklentim yok” yanıtını verdi.

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“Önemli olan hatırlanmak, küçük şeylerle mutlu olurum” diyenlerin oranı yüzde 58 olurken “Özel ve gösterişli bir hediye almak isterim” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 10 ile sınırlı kaldı.