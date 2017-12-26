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Şirketler, piyasa değerini artırmanın yeni yolunu buldu!

Yatırımcının dikkatini çekmenin yolunu arayan birçok şirket, ‘kripto’ ‘blockchain’ ‘dijital’ gibi isimler kullanmaya ve faaliyetlerini bu sektöre yönlendirmeye başladı. Söz konusu şirketlerin piyasa değerleri iki ay içinde birkaç katına çıktı.

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Dünyayı saran bitcoin çılgınlığı işdünyasına yansıdı. Birçok şirket yatırımcının dikkatini çekmek amacıyla faaliyetlerini bu sektöre yönlendirmeye ve isminde ‘kripto' ‘blockchain' ‘dijital' gibi isimler kullanmaya başladı. Bu da söz konusu şirketlerin hisselerine yüklü alım gelmesini sağladı
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Bazı şirketlerin isimlerini değiştirdikten sonra iki ay içinde piyasa değerleri birkaç katına çıktı. Bitcoinin değerinin 5 bin dolar sınırını aşmasından hemen önceki gün ve geçtiğimiz cuma günü arasındaki yaklaşık 2 aylık süre zarfında piyasa değeri 10 milyon dolardan 90 milyon dolara çıkan şirket oldu.
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İşte bu modaya ayak uydurup piyasa değerlerini artıran şirketler:
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RIOT BLOCKCHAIN INC.

Daha önce Bioptix adını taşıyan biyoteknoloji şirketi, blockchain teknolojisine yatırım yapma stratejisi benimsedi ve özellikle bitcoin ve ethereuma odaklanma kararı aldı.
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4'E KATLADI

Piyasa değeri Ekim'de 68.6 milyon dolar olan Riot'un değeri 266.6 milyon dolara çıktı.
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DIGITAL POWER CORP

Elektrik sistem çözümleri şirketi kripto para birimi madencilik faaliyetlerine başladı.
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9 KATINA ÇIKTI

İki ay önce 10.98 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olan DPC'nin bugünkü değeri 97.2 milyon dolar
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FUTURE FINTECH GROUP INC.

Meyve suyu üreticisi SkyPeople Fruit Juice Inc, e-ticaret ve tarımsal emtia işlemlerindeki varlığına istinaden geçtiğimiz mayıs ayında adını Future FinTech Group değiştirdi.
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YÜZDE 60 YÜKSELDİ

Piyasa değeri Ekim'DE 10.3 milyon dolar olan FFG bugün 16.8 milyon dolarlık değere sahip.
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XUNLEI LTD.

Faaliyetlerinin önemli bir bölümünü Çin'de yürüten ‘Cloud' şirketinin değeri, kripto paralara yönelince uçtu.
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ÜÇE KATLADI

Piyasa değerini iki ayda üçe katlayarak 288.2 milyon dolardan 891 milyon dolara çıkardı.
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MARATHON PATENT GROUP INC.

Mülkiyet hakları ruhsat ve yönetim şirketinin hisseleri, kripto para madencisi Global Bit Ventures Inc.'yi satın aldıktan sonra yatırımcının radarına girdi.
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DEĞERİ YÜZDE 300 ARTTI

MPG'nin değeri Ekim'den bu yana 17.8 milyon dolardan 54.5 milyon dolara yükseldi
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SOCIAL REALITY INC.

Online reklamcılık şirketi BIGToken halka arzı planladığını duyurdu. Sonrasında ise kripto para cinsinden temmettü vereceğini bildirdi.
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NEREDEYSE İKİYE KATLADI

Ekim'de 28.4 milyon dolar olan piyasa değerini SRI, Aralık'ta 52.2 milyon dolara yükseltti.
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NET ELEMENT INC.

Online ödemeler işlemcisi Bunker Capital ile birlikte blockchain odaklı bir birim kurdu.
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13 MİLYON DOLARDAN 46 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Net Element'in Ekim'de piyasa değeri 12.8 milyon dolar iken bugün 46.0 milyon dolara ulaşmış durumda.
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NOVA LIFESTYLE INC.

Mobilya üreticisi geçtiğimiz çarşamba günü blockchain ile çalışan ‘I Design Blockchain Techonology Inc. isimli bir birim kurdu ve bu platform üzerinden bitcoin ve diğer kripto paraları kabul etmeyi planladığını duyurdu. İki gün içinde hisseleri fırladı.
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DEĞERİ ARTTI

Nova Lifestyle'ın 60.8 milyon dolar olan piyasa değeri iki ayda 78.6 milyon dolara ulaştı.
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CRYPTO CO.

Kadın giyim üreticisi olarak faaliyetlerine başlayan şirketin hisseleri, bu ay yüzde 2.700 yükselmesinin ardından geçtiğimiz salı günü durduruldu. ABD Sermaye Piyasaları Düzenleme Kurulu (SEC) şirketin bilgilerinin yanıltıcı olabileceğini bildirdi. Şirketin piyasa değeri 11 milyar dolara çıktı.
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NODECHAIN INC.

Daha önce Vapetek Inc ismiyle faaliyet gösteren e-sigara üreticisi adını değiştirmek ve kripto para madencisi olarak hayatına devam etmek için başvuru yaptı.
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INTERCONTINENTAL TECHNOLOGY INC.

Dana önce Rich Cigars Inc. olan adını, kripto para madenciliği yapmak için değiştirdi. Şirkete ilgi arttı.
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