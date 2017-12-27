Şirketlerin elemanlarına yeni sorusu

1 / 10 'Maaşınızı Bitcoin'le almak ister misiniz?'

Japonya merkezli internet firması GMO Group, kripto para ile ödeme yapan şirketler arasına katılacak.

2 / 10 'Maaşınızı Bitcoin'le almak ister misiniz?'

BBC Türkçe'nin haberine göre; şirketin 4 binden fazla çalışanına, maaşlarının bir kısmının Bitcoin ile ödenmesi seçeneği sunuldu.

3 / 10 'Maaşınızı Bitcoin'le almak ister misiniz?'

GMO Group'u eleştirenler bunun bir pazarlama kampanyası olduğunu söylüyor ve açıklamanın finansal teknolojilere ilginin hiç olmadığı kadar yüksek olduğu bir dönemde gelmesine dikkat çekiyor. Geçen hafta sert bir düşüş yaşayan Bitcoin'deki istikrarsız rakamların risk olduğu da öne sürüldü.

4 / 10 Bitcoin ile maaş ödemesi nasıl yapılıyor?

Bitcoin maaşları genellikle dijital para biriminin belirlenen bir gün ve saatindeki değerine göre hesaplanıyor. Bitcoin'in değeri 10 bin dolar ise ve çalışan maaşının bin dolarını dijital para birimi şeklinde almak istediyse, 0,1 Bitcoin alacak. Hemen satmayı seçen çalışanlar aynı parayı nakit olarak alacaklar.

5 / 10 Bitcoin ile maaş ödemesi nasıl yapılıyor?

Bitwage kurucusu Jonathan Chester, "Bugünlerde pek çok insan katılmak istiyor ve bazen maaşlarının hepsinin Bitcoin cinsinden ödenmesini istiyorlar" diyor.

6 / 10 Bitcoin ile maaş ödemesi nasıl yapılıyor?

Şirket bu yıl ABD, Avrupa, Latin Amerika ve Asya'daki 20 bin kullanıcı için 30 milyon dolar değerindeki maaşı Bitcoin'e çevirdi. Kullanıcıların bazıları Google, Facebook, GE, Philips, Birleşmiş Milletler ve ABD Donanması'nda çalışıyordu.

7 / 10 Bitcoin ile maaş ödemesi nasıl yapılıyor?

Bu kişilerin çoğu şirketleri aracılığıyla değil, kendi istekleriyle bu hizmeti kullanmaya başladılar.

8 / 10 Bitcoin ile maaş ödemesi nasıl yapılıyor?

Chester, kendi maaşının yüzde 15'ini Bitcoin'e çevirdiğini söylüyor ve bunun "Doğru zamanda alıp almadığından endişe etmeden Bitcoin ya da kripto paraları biriktirmenin bir yolu olduğuna" inanıyor. İşlemleri zamana yayarak düşük miktarda Bitcoin alımıyla, teoride değer kaybı riskini azaltıyorlar.

9 / 10 Bitcoin ile maaş ödemesi nasıl yapılıyor?

Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, çalışanlar genel olarak Bitcoin maaşları üzerinden gelir vergisi ödemekten sorumlu tutulacaklar.