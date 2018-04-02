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Solucan gübresi üretiyor, paraya para demiyor!

Organik tarıma merak sarıp iki yıl önce Amerika’dan 5 bin solucan getirten Aydınlı Adem Karasu, birçok kişinin iğrendiği solucanları ve gübresini satarak bol kazançlı bir ekmek kapısı açtı.

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Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yaşayan ve organik tarıma merak saran Adem Karasu, hem tarımda verimliliği arttırmak hem de insanların doğal gıdalarla beslenmesi için 2 yıl önce solucan gübresi üretmeye karar verdi.
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Bir tanıdığı vasıtası ile Amerika’dan 5 bin adet solucan getirten Adem Karasu, iki yılda solucanları besleyip çoğaltarak 900 bin solucan sayısına ulaştığını söyledi.
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Şimdi hem solucan gübresi hem de organik tarım yapmak isteyenlere solucan satmaya başlayan Karasu, solucan gübresinin elenmişini kilosunu 10 TL’den, yaşını 6 TL’den, solucanın tanesini de 25 kuruştan sattığını ifade etti.
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MAHSULDE CİDDİ ARTIŞ

Birçok kişinin bakmaya ve dokunmaya iğrendiği solucanların aslında çok önemli bir işlevi olduğunu belirten Adem Karasu, Kuyucak’ta solucan besleyip solucan gübresi üretmek için özel bir alan oluşturdu.
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Solucanların gece gündüz çalışması için alanı ışıklandıran Adem Karasu, ürettiği solucan gübrelerini önce kendisinin kullandığını ve mahsulde ciddi artış gördüğünü belirtti.
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İlginç bir canlı olan solucanın çok hızlı ürediğini, gübresinin de bitkilere çok faydalı olduğunu belirten Adem Karasu, “İlk etapta 5 bin solucanla bu işe başladık. Şu anda 800 bin -1 milyon civarında solucanımız oldu. Bu organik bir gübre. Bir ağaca verdik. 5 yıl bu ağaç gübre istemiyor. Solucan üretimini de asidini aldığımız hayvan gübresini solucanlara vererek yapıyoruz." dedi.
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Karasu, "Bu gübreyi önce kendim kullandım. Çok faydalı oldu. Şimdi park bahçelerde kullanılıyor. Önce solucan gübresi satışı ile başladık. Şimdi hem solucan hem de gübresini satarak çalışıyoruz” diye konuştu.
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