Son maaşı ile bu işe girdi, şimdi talebe yetişemiyor

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Antalya’nın Aksu ilçesi Macun Mahallesi’nde yaşayan 68 yaşındaki 5 çocuk babası Mehmet Uysal, yazın mevsimlik olarak çalıştığı otelden sezon sonunda mecburen ayrıldı.

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Kışın yaklaşık 6 ay otellere çalışmaya gidemeyen Uysal, kendisine yeni bir ekmek kapısı aradı.

3 / 8 600 TL'YE 100 CİBİ ALDI

Kasım ayında çalıştığı otelden ayrılan ve son maaşı olan bin 600 TL’ye internet üzerinden 100 tane cibi tavuk alan Uysal, kendisine orman içerisinde küçük bir çiftlik kurdu.

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Burada yaklaşık 3 aydır büyüttüğü tavuklardan günlük yumurta almaya başlayan Uysal, 70 bin nüfusa sahip ilçeye yumurta yetiştiremediğini kaydetti.

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140 tavuğuna her gün çocuğu gibi ilgi gösteren Mehmet Uysal, "Yaz aylarında otelde çalışıyordum. Son maaşıma internet üzerinden tavuk aldım. Başka bir gelirim yok. Orman içerisinde kendime küçük bir çiftlik yaptım. Kimseye zararımız da yok." dedi.

6 / 8 "ÇOK TALEP VAR"

Tavuklarının yumurtasına çok talep geldiğini belirten Uysal, "İlçede bir alan bir daha istiyor. Birçok kişi sıraya geçti." diye konuştu.

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Tavukların yanında 24 saat durduğunu vurgulayan Mehmet Uysal, "İmkanım olmadığı için ancak bu kadar yapabildim. Destek bulursam çiftliğimi büyüteceğim" dedi.