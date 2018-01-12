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Spor kulübünde yöneticiydi, şimdi biyoenerji üretiyor

Uzun yıllar spor kulübü yöneticiliği yaptıktan sonra hayvancılık sektörüne geçiş yapan Baki Güngör, enerji sektörüne de adıma attı. Atıkları değerlendirerek biyoenerjiye çeviren Güngör, Türkiye'nin enerji ihtiyacına destek olma hedefinde.

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Ankara’da 420 dönüm arazi üzerine kurulan tesiste modern ekipmanlarla et, süt ve yumurta üretiminin yanı sıra biyoenerji konusunda çalışmalar yapılıyor.
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Türkiye’nin önemli bir spor kulübünde 11 yıl yöneticilik yapmasının ardından teknolojiye uygun kurduğu çiftlikle hayvancılık sektörüne giren Baki Güngör, Türkiye’nin biyoenerji ihtiyacını karşılamak için önemli bir projeye imza attı.
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Çevreye duyarlı olan projede atıklar geri dönüştürülüyor ve paketler haline getirilerek satışa sunuluyor.
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Türkiye’de ticaret algısının hemen para kazanma yönünde olduğunu ifade eden Baki Güngör, "11 yıllık ticari faaliyetlerimin sonunda tekrar hayvancılığa dönme kararı aldım. Çünkü Türkiye’de hem gıda anlamında hem et anlamında bu işin profesyonel anlamında yapılmadığını gördüm." dedi.
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2007 yılında aldığı bir kararla Ankara’da 420 dönüm bir araziyle işe başldıklarını kaydeden Baki güngör, "2011 yılında bütün dünyayı gezerek hayvancılığın nasıl yapıldığını kendi gözlerimle gördüm. Türkiye’de hayvancılık insan gücüyle yapılıyordu ancak yurt dışında bu iş otomasyonla yapılıyordu. Türkiye’deki ticaret algısı bugün işe başlıyorsak hemen para kazanmak olarak düşünülüyor. Ancak hayvancılığın alt yapısında projeye başlanıyor, en az 5 yıl boyunca öz sermayeyle beraber bir harcama yapılması gerekiyor. Tesisleşme ve otomasyon gerekiyor. 5, 10, 20 yıllık projelerle devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.
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TÜRKİYE’NİN BİYOENERJİ EKSİKLİĞİNİ GİDERMEK İSTİYORUZ

Türkiye’nin biyoenerji konusundaki eksikliğini giderecek bir projeye imza attıklarını vurgulayan Baki Güngör, "Geçmişte biz hayvanın dışkısını atacak yerler arardık. Şuanda ise çok değerli bir konuma geldi. Şuan ki gündem maddelerinden biri de biyoenerji." dedi
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Türkiye’nin enerji sorununa projeleri ile destek vermek istediklerini ifade eden Güngör, "Hayvanın dışkısını derleyip toplayarak seperatörler aracılığıyla katı ve sıvı olarak ayırıyoruz. Sıvısını arazimize gübre olarak kullanıyoruz. Katısını ise belediyelerin, çiçekçilerin kullandığı gübreler haline getirip satıyorduk. Ancak projemiz bizi şu noktaya getirdi; hayvanın dışkısındaki gazı elde ediyoruz, enerjiye çeviriyoruz. Enerjisini aldıktan sonra ısısıyla beraber sera gazına çeviriyoruz. Isısını seralarda kullanıyoruz. Geri kalan enerjiyi de devlete satıyoruz" bilgisini verdi.
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