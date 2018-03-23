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Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürün kamuoyuna açıklandı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik” gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
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Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile; - Tüketicinin sağlığı ve menfaatinin korunması, - Sektörde haksız rekabetin önlenmesi, - Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve - Firmaların “güvenilir gıda üretimi”ne teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
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Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, BİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 173 firmaya ait 282 parti ürünü Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 769 firmaya ait 1605 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir.Gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir."
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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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İşte hileli gıdaların listesi

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