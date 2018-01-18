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Tam 38 milyar dolar vergi ödeyecek

Apple, ABD dışındaki gelirlerinin bir kısmını yurt içine geri getirme kapsamında Amerikan hükümetine yaklaşık 38 milyar dolar vergi ödeyeceğini bildirdi.

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ABD merkezli teknoloji devi Apple, istihdam, harcama ve yatırım planlarına ilişkin açıklamada bulundu.
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Açıklamada, şirketin, Amerikalı tedarikçilere ve imalatçılara yapacağı harcamaların ve yeni yatırımların bu sene 55 milyar dolar olacağı ifade edildi.
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Gelecek 5 yılda Apple'ın yapacağı yatırımın 30 milyar dolar olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, şirketin ABD'deki veri merkezlerine 10 milyar dolar, "Gelişmiş İmalat" adlı fona da 5 milyar dolar aktaracağı kaydedildi.
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Açıklamada, ayrıca, Apple'ın ABD dışındaki gelirlerinin bir kısmını yurt içine geri getirme kapsamında Amerikan hükümetine yaklaşık 38 milyar dolar vergi ödeyeceği bilgisi paylaşıldı.
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5 YILDA 20 BİN YENİ İSTİHDAM YARATACAK

Açıklamada, şirketin gelecek 5 yılda Amerikan ekonomisinde 20 bin kişilik yeni istihdam oluşturacağı ve bu kişilerin ülke genelindeki Apple kampüslerinde değerlendirileceği belirtildi.
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Şirketin şu anda ABD'nin 50 eyaletinde toplam 84 bin çalışanının olduğunun kaydedildiği açıklamada, Apple'ın ülke genelinde yaklaşık 9 bin Amerikalı tedarikçi firmayla çalıştığı bildirildi.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen Apple CEO'su Tim Cook, firmanın yatırımlarının doğrudan istihdam yaratmaya odaklandığını vurgulayarak, şirketin ABD ekonomisini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.
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