Taşeron sınavı o tarihte yapılacak!

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Taşerona kadro konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan taşeron başvuru süreci tamamlandı ve artık gözler sınavın yapılacağı tarihe çevrildi.

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Taşeron işçileri, kadrolu pozisyona geçebilmek için yapılacak olan sınavı merakla bekliyor. Peki taşeron sınavı ne zaman? Taşerona kadroda son durum ne? İşte taşerona kadroda son dakika gelişmeleri ve detaylar.

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Yüz binlerce taşeron işçisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın duyurusundan sonra başvurularını tamamladı ve kadrolu pozisyona geçmek için gerekli olan taşeron sınavı için bekleyişe geçti. 2 Ocak'ta başlayan taşeron başvuruları ile birlikte 90 günlük süreç başladı ve en geç 2 Nisan'da taşeron işçilerin kadroya geçişi tamamen tamamlanmış olacak.

4 / 12 SINAV 3-22 MART ARASINDA

Taşerona kadro için geçiş sınavı, 3 Mart ile 22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bakan Sarıeroğlu, "Yaptıkları işle alakalı olacak. bunun detaylarını Devlet personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile oluşturacağız." ifadelerini kullanmıştı.

5 / 12 ÖNCE SINAV, SONRA GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Taşeron işçilerin kadroya alınmasında yaş ve eğitim seviyesi şartı aranmayacak. Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler öncelikle çalıştıkları kurumlara başvuruda bulunacak, başvuruların ardından yapacakları işle ilgili bir sınava tabi tutulacak.

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Kadroya geçişler öncesi yapılacak sınavlar ise, yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı olabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı olarak da yapılabilecek.

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Sınavla ilgili süreçleri yürütmek için sınav komisyonları kurulacak. Sınavda başarılı sayılmak için en az elli puan almak şart olacak. Sınavlar çalışanların eğitim durumuna göre sözlü olarak da yapılabilecek.

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Sınavda başarılı olanlar, güvenlik soruşturmasının ardından bulundukları iş yerlerinde kadrolu çalışmaya başlayacak. Emekli olup kamuda taşeron işçi olarak çalışanlar, emekli statüsünde oldukları için kadro imkanından faydalanamayacak.

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Kadroya kavuşacak işçiler mevcut ücretleriyle çalışmaya devam ederken tayin hakları bulunmayacak. Buna karşın işçiler sahip olacakları 52 günlük ilave tediye (ikramiye) sayesinde 2 aylık ücretlerine yaklaşan fazladan kazanca sahip olacak. Bu işçilerin ücretlerine sonraki dönemde dahil olacakları toplu iş sözleşmeleriyle artışlar yapılacak.

10 / 12 KİT'LERE KADRO VERİLECEK Mİ?

Taşeron düzenlemesinde KİT olarak bilinen personeller kapsanmayınca "KİT'lere kadro verilecek m?" sorusu sorulmaya başlandı.Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, KİT'lerde yeni istihdam alanları açacaklarını belirterek, "O istihdam alanlarına taşeronda çalışan kardeşlerimizi geçirerek peyderpey o alanda da taşeronu sonlandırmak için çalışma içerisinde olacağız." dedi.

11 / 12 DOĞUM İZNİNDE, ASKERDE VE RAPORLU OLANLAR İLE SÖZLEŞMESİ ASKIDA OLANLAR DA KAPSAMDA

Bakanı Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada "Doğum iznine gidenler, askerlik için ayrılmış, sözleşmesi askıda olanlar ya da sağlık raporuyla belirli süre çalışma alanından uzak kalmış olanlar da kapsamımızda. Şu an askerde olanların hakları baki. İnşallah geldiklerinde, başvurularını yaptıklarında, onlar ya da doğum izninde olanlar devam edecekler. Daha da ilerisini yaptık. Şimdi doğum iznine giden ya da askerliğe giden kardeşlerimizin yerine bakan geçici çalışan kişiler de var. Onları da kadroya aldık." ifadelerini kullanmıştı.