Taşeron sınavı sözlü olacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sınav takvimini açıkladı. Bu göre sınavlar 12-16 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gelecek hafta pazartesi günü başlayacak olan sınavlar cuma günü sona erecek.

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Sınav sonuçlarına itiraz 4 iş günü içerisinde yazılı olacak ve itirazlar 5 iş günü içinde karara bağlanacak.

3 / 7 TAŞERON SINAVI NASIL YAPILACAK?

Sınav sözlü olarak 2 oturumda yapılacak olup, ilk oturum saat 09:00'da, ikinci oturum saat 13:30' da başlayacak.

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Sınavda başarılı ve başarısız olanlar kurumun intranet adresinde ilan edilecek. İlan tebligat yerine geçecek olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak.

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Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 4 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Bakanlığın Personel Dairesi Başkanlığına itirazda bulunabilecek.

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İtirazlar Sınav Kurulunca 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilecek.