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Taşerona kadro için sınav süreci başladı!

Başvuruları kabul edilen taşeron çalışanların kadroya geçmek için sınav süreci başladı. 23 Mart’a kadar devam edecek süreçte, kamuda sözlü ve yazılı sınavlar yapılacak.

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Taşeron işçiler için kadrolu pozisyona geçebilmek adına yapılacak olan sınavlar başladı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın duyurusundan sonra başvurularını yapan ve başvuruları onaylanan yüz binlerce taşeron işçisini şimdi de sınav heyecanı sardı.
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Kamu kurum ve kuruluşları, 3 Mart itibariyle başlayarak 23 Mart’a kadar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak veya tüm yöntemleri birden kullanarak sınav yapacaklar.
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SINAV 3-23 MART ARASINDA

3 Mart itibariyle başlayan taşerona kadro için geçiş sınavı, 23 Mart'a kadar sürecek. Sınavla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Sarıeroğlu, "Yaptıkları işle alakalı olacak. bunun detaylarını Devlet personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile oluşturacağız." ifadelerini kullanmıştı.
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Taşeron işçilerin kadroya alınmasında yaş ve eğitim seviyesi şartı aranmıyor. Başvuruları kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan taşeron işçiler, kadrolu pozisyona geçiş sürecinin son aşaması olan taşeron sınavına katılıyor.
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Kadroya geçişler öncesi yapılacak sınavlar ise, yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı olabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı olarak da yapılabilecek.
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Sınavla ilgili süreçleri yürütmek için sınav komisyonları kurulacak. Sınavda başarılı sayılmak için en az elli puan almak şart olacak. Sınavlar çalışanların eğitim durumuna göre sözlü olarak da yapılabilecek.
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Taşeron sınavı sonrasında sınav sonuçlarının 23 Mart 2018 - 26 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak olan sınav kuruluna itirazlardan sonra açıklanması bekleniyor.
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İtirazların incelenmesi ve taşeron kadro sınavı sonrasında kadrolu pozisyona geçmeye hak kazanan işçileri gösteren kesin listelerin ilanı ise 27 Mart 2018 - 31 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak.
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Sınavda başarılı olanlar, güvenlik soruşturmasının ardından bulundukları iş yerlerinde kadrolu çalışmaya başlayacak. Emekli olup kamuda taşeron işçi olarak çalışanlar, emekli statüsünde oldukları için kadro imkanından faydalanamayacak.
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Kadroya kavuşacak işçiler mevcut ücretleriyle çalışmaya devam ederken tayin hakları bulunmayacak. Buna karşın işçiler sahip olacakları 52 günlük ilave tediye (ikramiye) sayesinde 2 aylık ücretlerine yaklaşan fazladan kazanca sahip olacak. Bu işçilerin ücretlerine sonraki dönemde dahil olacakları toplu iş sözleşmeleriyle artışlar yapılacak.
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