Taşeronda kadro başvurusu nasıl yapılır?

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Yüzbinlerce taşeron işçinin merakla beklediği kadro haberi, 696 sayılı KHK ile geçtiğimiz günlerde netliğe kavuştu. Açıklama ile birlikte işçiler başvuruların ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taşeron başvurularının başlayacağı tarihi ve başvuruların nasıl yapılacağını duyurdu. İşte taşerona kadroda son dakika gelişmeleri ve kadro başvurusu hakkında detaylar.

3 / 18 İşte Bakanlık'tan yapılan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yayınladığı yazılı açıklamada "Alt işveren işçisi kardeşlerimize yönelik düzenlemenin de yer aldığı Kanun Hükmünde Kararname'nin yayınlanmasının ardından, geçiş sürecinin doğru bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" diyerek, merak edilen noktalara açıklık getirdi.

4 / 18 Başvurular ne zaman başlıyor?

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren işçilerimizin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme, 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, hem merkezi yönetim hem de belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde alt işveren işçilerimizin istihdam edilmek üzere başvuruları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır. Bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmemektedir.

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Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayınlanacak ve geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

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2 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilerimizin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacaktır.

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Alt işveren işçilerimiz 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır.

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Başvuruda bulunan alt işveren işçilerimizin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacaktır.

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İşçilerimizin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacaktır. Bu işlemlerin ardından işçilerimiz çalıştıkları kurumda istihdam edileceklerdir.

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Alt işveren işçilerimizin, çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrek ya da feragat belgesi vermesi gerekmemektedir. Böyle bir uyglama KHK'da yer almamaktadır.

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90 günlük sürecin sonunda, işçilerimizin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecektir.

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İşçilerimiz, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları idare ile sulh sözleşmesi yapacaklardır. Bu sözleşme, işçilerimiz açısından herhangi bir hak kaybına sebep olmayacaktır.

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Sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak olup, bu durum alt işveren şirketlerine karşı işçinin haklarından vazgeçmesi anlamına gelmemektedir. Alt işveren şirketleri sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamazlar.

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Alt işveren işçilerimizin, bu kapsamda çalıştıkları hizmet süreleri, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde idareler tarafından ileride ödenecek kıdem tazminatına esas toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında dikkate alınacaktır.

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Bu prosedür, çalışanların kamuda kadroya geçişlerinde geçmişte de işletilmiş genel bir uygulama olup, yeni bir düzenleme değildir."

16 / 18 ASDEP personeli de düzenlemeden faydalanabilecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan yaklaşık 3 bin Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) görevlisi de taşeron işçilere kamuda sürekli işçi kadrosu verilmesine yönelik düzenlemeden faydalanabilecek.

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Yapılan incelemeler çerçevesinde, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ASDEP personeli olarak görev yapan kişilerin de "taşeron düzenlemesi" kapsamında olduğu ve kamuda sürekli işçi kadrosuna geçebilmelerine ilişkin yapılacak düzenlemeden faydalanabilecekleri belirlendi.