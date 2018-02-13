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Tesla Türkiye'de mağaza açıyor

Tesla’nın Avrupa merkezi Hollanda, İstanbul’un Anadolu yakasında servis alanı aramaya başladı. Bu yıl İstanbul'da önce servis kuracak olan şirketin daha sonra showroom açacağı belirtiliyor.

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Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markası Tesla'ın ilk etapta Türkiye'de servis kurması planlanıyor.
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Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre, Tesla’nın Avrupa merkezi Hollanda (Tesla Motors Netherlands B.V.), İstanbul’un Anadolu yakasında servis alanı arıyor. Şirket, 6 ay içinde servisi hizmete alacak. Serviste ayrıca tanıtım amaçlı olarak 3-4 araç sergilenecek.
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Tesla 2019’da da Zorlu Center gibi popüler bir mekanda showroom açacak. Tesla Model S ve Model X’e göre daha makul fiyatlı Model 3 ile Türkiye’ye hızlı giriş yapmayı planlıyor.
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ABD’de fiyatı 35 bin dolardan başlayan Model 3, 1 Nisan 2016’da tanıtılmış ve bin dolar ön ödemeli rezervasyonla satışa çıkmıştı. Model 3’e 1 ay içinde 400 binden fazla sipariş geldi. ABD’de teslimatlar başlarken, aracın Avrapa’ya gelişi 2018 sonunu bulacak.
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Model 3’ün Türkiye’de 2019’da satışa çıkması bekleniyor. Fiyatının da yaklaşık 70 bin euro olacağı tahmin ediliyor. Galerilerde Model S ile Model X’in fiyatı ise 180 bin euro.
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Hızlı şarj istasyonları için Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi ile yapılan anlaşmanın, Tesla’nın Türkiye’ye gelişinin ilk sinyalinin olduğunun belirtildiği haberde, Türkiye’de şu anda 150’den fazla Tesla'nın bulunduğu kaydedildi.
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Servisin bulunmamasının büyük problem olduğu, olası bir kazada araçların tamir için Avrupa’ya gönderildiği ve ayrıca kaskoda sıkıntılar yaşandığı bilgileri de haberde yer aldı.
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ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ın girişimiyle yapılan dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatılmıştı. Rekor fırlatılışın en ilginç yanı ise uzaya gönderilen Tesla model otomobildi.
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