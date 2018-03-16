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TKDK desteğiyle 4,5 milyon lira değerinde çiftliği oldu

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunu olmasına rağmen mesleği yerine hayvancılık yapmaya karar veren girişimci, TKDK desteği ile Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde AB standartlarında ve 4,5 milyon lira değerinde çiftliğin sahibi oldu.

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Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunu 32 yaşındaki Gökmen Kaynar, mesleği yerine hayvancılık yapmaya karar verince, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde 4,5 milyon lira değerindeki çiftliğin sahibi oldu. İlk ve orta öğrenimini Kurşunlu ilçesinde tamamlayan Kaynar, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı. Kaynar, Bilkent Üniversitesi'nde iki yıl okuduktan sonra eğitimine İstanbul Fatih Üniversitesi'nde aynı bölümde devam etti.
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Okulu bittikten sonra emlakçılık işine giren Kaynar, bir süre emlakçılık yaptıktan sonra kendine ait bir iş kurmak istedi. Araştırmalarının ardından hayvancılık işine girmeye karar veren Kaynar, 2013 yılında çiftlik kurmak için çalışmalara başladı.
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AB STANDARTLARINDA

Yaklaşık 2 yıl boyunca Türkiye'de birçok çiftliği ziyaret eden Kaynar, 3,5 milyon lira değerinde bir projeyle TKDK'ye başvurdu. Kaynar, TKDK'den aldığı destek ve kendi birikimleri ile AB standartlarında ve yaklaşık 4,5 milyon lira değerinde çiftliğin sahibi oldu. Kaynar, çiftliğinde bulunan bütün hayvanları Avusturya'dan özenle seçerek getirdiklerini söyledi.
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Hayvancılığın zor ama keyifli bir iş olduğunu belirten Kaynar, "Burası 20 dönüm üzerine kurulu, yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alanı olan bir çiftlik. Tamamen AB standartlarına uygun bir proje. Böyle bir iş zor ama keyifli, keyif alarak yapıyoruz bu işi. Kendi ailemden daha çok buraya vakit harcıyorum. Bir oğlum var, şimdi bunlar da benim çocuklarım oldu." dedi.
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"Hayvanların bulunduğu alana müdahalemiz çok az"

Çiftlikteki hayvanlara insan müdahalesinin çok az olduğunu, çiftlikte robotik sistemle sağımın yapıldığını anlatan Kaynar, şöyle devam etti: "Araştırmalar sonucunda çiftliğe robot sağım sistemi yapmaya karar verdik. Sağım işi zor bir iş, bunun için benim en az 3 sağım yapacak işçiye ihtiyacım olacaktı. İş yükünü azaltmak için robot sistemi yapmaya karar verdik. Bizim bu robot sisteminde veriler sürekli kayıt ediliyor. Ortalaması alınıyor, ona göre hayvanın günlük kaç litre süt verdiğiyle alakalı fabrika yemini makine ödül olarak kendi artırıyor. Hayvan ne kadar çok süt verirse o kadar çok yem yiyor. Burada hayvanlar özgür. İstediği zaman yem yiyor, istediği zaman suyunu içiyor, istediği zaman kendi gidip sütünü sağdırıyor. Hayvanların bulunduğu alana bizim müdahalemiz çok az."
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Kaynar, çiftlikte 120 büyükbaş hayvandan günde yaklaşık bir buçuk ton civarında süt elde ettiklerini belirtti. Çiftliğe hastalıktan ari belgesi almaya çalıştıklarına işaret eden Kaynar, "Hayvanların ilk testleri yapıldı, haziran ayında ikinci testleri yapılacak. Belgeyi aldıktan sonra burada damızlık yetiştirip, damızlık da satmayı düşünüyoruz. Bölge hayvancılığı gelişsin istiyoruz. Çünkü bizim buralarda çok fabrika yok. Buraların kalkınması için tarım ve hayvancılıktan başka yapılacak bir şey de yok." diye konuştu.
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Gençlerin kırsal kesimdeki hayata ön yargılı baktıklarını söyleyen Kaynar, kırsaldaki yaşamın şehir hayatına göre daha güzel olduğunu ve kimsenin köyüne dönmekten korkmaması gerektiğini dile getirdi.
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