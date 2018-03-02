TOKİ'den 185 TL taksitle konut!

1 / 9
Türkiye’nin farklı noktalarında konut inşa etmeye devam eden TOKİ, bu yıl özellikle dar gelir grubu projelerine odaklandı.
2 / 9
Posta gazetesinde yer alan habere göre, birçok ilde satışa çıkan TOKİ, 185 TL'den başlayan taksitlerle ev satıyor.
3 / 9
Ev fiyatları 55 bin 681 TL'den başlıyor. Satışa sunulan konut adedi ise 6 bin 256.
4 / 9
Emekli, alt gelir grubu dahil tüm kesimlere hitap eden daireler için peşinat alt limiti 10 bin TL.
5 / 9
PEŞİNAT 10 BİN TL
Satışa sunulan konutlar için, projenin yer aldığı Halkbank veya Ziraat Bankası’na başvurmak gerekiyor.
6 / 9
Satış işlemleri bankalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. TOKİ’nin ilk ve ilçelerdeki şubelerinden başvuru yapmak da mümkün.
7 / 9
Başvurunun hangi bankaya yapılacağı konutun özelliğine ve bulunduğu ile göre farklılık gösteriyor. Ev alınacak ilde 1 sene ikamet şartı da bulunuyor.
8 / 9
Satışa sunulan projelere "www.toki.gov.tr/illere-gore-projeler" adresinden ulaşmak mümkün.