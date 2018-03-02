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TOKİ'den 185 TL taksitle konut!

Türkiye’nin farklı noktalarında konut inşa etmeye devam eden TOKİ, 6 bin 256 konutu satışa çıkardı. Fiyatı 55 bin 681 TL'den başlayan konutlara 185 TL'den başlayan taksitlerle sahip olmak mümkün.

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Türkiye’nin farklı noktalarında konut inşa etmeye devam eden TOKİ, bu yıl özellikle dar gelir grubu projelerine odaklandı.
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Posta gazetesinde yer alan habere göre, birçok ilde satışa çıkan TOKİ, 185 TL'den başlayan taksitlerle ev satıyor.
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Ev fiyatları 55 bin 681 TL'den başlıyor. Satışa sunulan konut adedi ise 6 bin 256.
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Emekli, alt gelir grubu dahil tüm kesimlere hitap eden daireler için peşinat alt limiti 10 bin TL.
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PEŞİNAT 10 BİN TL

Satışa sunulan konutlar için, projenin yer aldığı Halkbank veya Ziraat Bankası’na başvurmak gerekiyor.
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Satış işlemleri bankalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. TOKİ’nin ilk ve ilçelerdeki şubelerinden başvuru yapmak da mümkün.
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Başvurunun hangi bankaya yapılacağı konutun özelliğine ve bulunduğu ile göre farklılık gösteriyor. Ev alınacak ilde 1 sene ikamet şartı da bulunuyor.
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Satışa sunulan projelere "www.toki.gov.tr/illere-gore-projeler" adresinden ulaşmak mümkün.
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