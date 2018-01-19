Toplu ulaşımda turnike sistemi tarihe karışıyor

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Türk mühendislerce geliştirilen Elektronik Biletleme Sistemi Projesi (ETS) ile artık cep telefonları toplu taşımalarda bilet gibi kullanılabilecek ve turnike sistemi sona erecek. Avrupa Birliğinden 4 milyon Euro Ar-Ge desteği alan uluslararası akıllı ulaşım ve altyapı projesi ETS, Türk firması olan Elektronet A.Ş'nin liderliğinde 5 ülkeden 8 firma tarafından ortaklaşa yürütülüyor.

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Akıllı cep telefonlarının ulaşım kartı olarak kullanılacağı EBS; metro, otobüs, vapur, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına binerken turnike sistemini ortadan kaldırıyor ve ulaşım kartlarındaki kontörüm bitti, fazla kontörü olan var mı arayışlarına son verecek.

3 / 10 YÜZ OKUMA SİSTEMİYLE KAÇAK GEÇİŞLER SONA ERİYOR

Toplu taşımada turnike sistemini ortadan kaldıracak olan elektronik biletleme sistemi ile yolcular ulaşım kartlarını ya da cep telefonlarını turnikelere okutmak zorunda kalmayacak ve böylece turnikeler önünde kalabalığın birikmesi önlenmiş olacak. Avrupa’daki kaçak geçişlerin önüne geçmek üzere geliştirilen yüz okuma sistemi de kişileri otomatik olarak algılıyor ve böylece kaçak geçiş yapmak isteyen vatandaşların deşifre olmalarını sağlıyor.

4 / 10 “2018 YILI SONUNA DOĞRU KADIKÖY AYRILIK ÇEŞMESİ DURAĞI’NA KURULACAK”

Projenin detaylarını paylaşan Elektronet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana, "Projemizin çıkış noktası 2016 yılında Türk mühendislerimizin bir tane fikriyle başladı. Turnikeleri kullanmadan nasıl geçiş sağlayabiliriz. Fikrimiz biraz gelişmeye başlayınca Avrupa Topluluğunda ITEA'ya başvuru yaptık." dedi.

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Avrupa Topluluğunun projeyi çok beğendiğini kaydeden Kaptana, "Beğendikten sonra farklı ülkelerden konsorsiyum partnerleri atadı. Bizim amacımız turnikeleri tamamıyla ortandan kaldırıp, insanları akıllı telefonlarıyla veya akıllı kartlarla çok basit kartlarla geçişlerini sağlamak." diye konuştu.

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Mehmet Kaptana, "Plastik bir karta sahip olmadığınız için çevreci bir proje ve kredi kartlarına direk bağlandığı için kartım bitti gibi derdiniz ortadan kalkıyor. Doğal afet gibi olaylarda turnikeler ortadan kalktığı için çok hızlı bir şekilde tahliye yapılabiliyor. Sistem cep telefonunu tanımayınca en yakın güvenlik ekibine düşüyor ve gelip size kaçak geçiş yaptığınız bildiriyor." bilgisini verdi.

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Sistemi 2018'yılının sonuna doğru Kadıköy Ayrılık Çeşmesi Durağına kurulacak şekilde planladıklarını vurgulayan Kaptana, ETS'nin 2025 yılında ise Paris’le başlayarak Avrupa'nın farklı farklı büyükşehirlerinde yayılmaya başlayacağını ifade etti.

8 / 10 “KAÇAK GEÇİŞLERİN AZALTILMASI ÜZERİNE HEDEFLERİMİZ VAR”

Projenin çalışma prensibini anlatan Elektronet Proje Yönetim Ofisi'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bengü Türk ise, ”Elektronik Biletleme Sistemi Avrupa ve Türkiye'de başlayan kaçak geçişleri durdurulmak üzere kurulmuş bir sistem. Bu sistem normal biletlemede kullandığımız cihazların önüne geçecek." dedi.

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Türk, "Aynı zamanda bilet alırken kullandığımız turnikelerin önüne geçecek bir sistemdir. Kaçak geçiş bir koridor ve insanların bluetooth sistemi ile kartlarını okuyoruz. Okuduktan sonra kişiler herhangi bir yere bağlı kalmaksızın normal geçişlerini yapabiliyor. Geçiş sırasında kaçak geçiş yapan veya yapmayan kişileri de sistem kendi içerisinde belirliyor." diye konuştu.