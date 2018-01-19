Trabzon uçağı işte böyle kurtarıldı!

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Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, 13 Ocak akşamı Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle pistten çıkmıştı.
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Denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve altı mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmişti.
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Pistten çıkan uçak, denize metreler kala yamaçta balçığa saplanarak durabilmişti.
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Pistten çıkan uçak, denize metreler kala yamaçta balçığa saplanarak durabilmişti.
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Bu doğtultuda, Boeing 737 tipi yolcu uçağının yamaçtan kaldırılması amacıyla Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ekiplerince başlatılan çalışmalar sonuçlandı.
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Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla Trabzon Havalimanı 24 saatliğine uçuşa kapatıldı.
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Havalimanının uçuşlara kapatılmasının ardından uçağı bulunduğu yerden çıkartacak 500 ve 300 tonluk vinçler uçağın yanına getirilerek kurulumu yapıldı.
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Alanda itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.
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300 ve 500 ton ağırlık kapasitesine sahip iki vinç, 4 gün boyunca deniz kıyısındaki yamaçta duran uçağa yanaştı.
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Önce uçağın burun, kuyruk ve kanatlarına halatlar bağlandı. Bu işlem 10 saat sürdü.
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Daha sonra halatlar vinçlere takıldı ve uçak milim milim hareket ettirildi.
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Uçağın bu şekilde bulunduğu yerden kaldırılması ise bir buçuk saat sürdü.
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Çalışmaların karanlıkta da yürütülmesi nedeniyle bölge projektörlerle aydınlatıldı.
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Yaklaşık 150 kişilik ekibin saatler süren çalışması çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.
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Havalimanını yukardan gören bir tepeye çıkan vatandaşlar yaktıkları ateşin başında çalışmaları takip etti.
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Haberciler için apronda özel bölüm oluşturuldu. Kurtarma çalışmasını izlemek üzere yabancı medya kuruluşları da Trabzon'a gitti.
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Bulunduğu yerden kaldırılan uçak, önce özel araçlarla piste taşındı. Ardından yolcu valizleri ve yakıt boşaltıldı. Yapılan teknik incelemeden sonra uçak hangara çekildi.
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Uçağın bulunduğu alandan vinçler yardımıyla çıkartılması ve güvenli bölgeye alınmasının ardından bölgede bulunan araç ve gereçler apron dışına nakledildi.
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Pistin temizlenmesinin akabinde 24 saat boyunca kapalı olan Trabzon Havalimanı'ndan uçuşlar bugün saat 04.00 itibarıyla yeniden başladı.
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Havalimanında pistten çıkan uçağın bulunduğu yerden çıkartılması, vinç maliyetleri, alanın uçuşlara kapatılması ve diğer giderler ile birlikte kurtarma maliyeti 600 bin TL’yi buldu.