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Trabzon uçağı işte böyle kurtarıldı!

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak'ta inişten hemen sonra pistten çıkıp denize metreler kala çamura saplanan uçak, uzun süren uğraşlarla bulunduğu yerden çıkarıldı. Vatandaşların merakla takip ettiği kurtarmanın maliyeti 600 bin TL'yi buldu.

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Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, 13 Ocak akşamı Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle pistten çıkmıştı.
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Denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve altı mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmişti.
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Pistten çıkan uçak, denize metreler kala yamaçta balçığa saplanarak durabilmişti.
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Pistten çıkan uçak, denize metreler kala yamaçta balçığa saplanarak durabilmişti.
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Bu doğtultuda, Boeing 737 tipi yolcu uçağının yamaçtan kaldırılması amacıyla Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ekiplerince başlatılan çalışmalar sonuçlandı.
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Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla Trabzon Havalimanı 24 saatliğine uçuşa kapatıldı.
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Havalimanının uçuşlara kapatılmasının ardından uçağı bulunduğu yerden çıkartacak 500 ve 300 tonluk vinçler uçağın yanına getirilerek kurulumu yapıldı.
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Alanda itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.
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300 ve 500 ton ağırlık kapasitesine sahip iki vinç, 4 gün boyunca deniz kıyısındaki yamaçta duran uçağa yanaştı.
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Önce uçağın burun, kuyruk ve kanatlarına halatlar bağlandı. Bu işlem 10 saat sürdü.
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Daha sonra halatlar vinçlere takıldı ve uçak milim milim hareket ettirildi.
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Uçağın bu şekilde bulunduğu yerden kaldırılması ise bir buçuk saat sürdü.
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Çalışmaların karanlıkta da yürütülmesi nedeniyle bölge projektörlerle aydınlatıldı.
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Yaklaşık 150 kişilik ekibin saatler süren çalışması çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.
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Havalimanını yukardan gören bir tepeye çıkan vatandaşlar yaktıkları ateşin başında çalışmaları takip etti.
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Haberciler için apronda özel bölüm oluşturuldu. Kurtarma çalışmasını izlemek üzere yabancı medya kuruluşları da Trabzon'a gitti.
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Bulunduğu yerden kaldırılan uçak, önce özel araçlarla piste taşındı. Ardından yolcu valizleri ve yakıt boşaltıldı. Yapılan teknik incelemeden sonra uçak hangara çekildi.
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Uçağın bulunduğu alandan vinçler yardımıyla çıkartılması ve güvenli bölgeye alınmasının ardından bölgede bulunan araç ve gereçler apron dışına nakledildi.
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Pistin temizlenmesinin akabinde 24 saat boyunca kapalı olan Trabzon Havalimanı'ndan uçuşlar bugün saat 04.00 itibarıyla yeniden başladı.
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Havalimanında pistten çıkan uçağın bulunduğu yerden çıkartılması, vinç maliyetleri, alanın uçuşlara kapatılması ve diğer giderler ile birlikte kurtarma maliyeti 600 bin TL’yi buldu.
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