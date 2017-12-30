Turizmde 300 milyar dolarlık 'Müslüman' pastası

1 / 11 TÜRKİYE İLK ÜÇTE

Türkiye, Malezya ve Suudi Arabistan ile birlikte yeni nesil Müslüman tatilciler açısından yurt dışı turizminin en yoğun olduğu ilk üç Müslüman ülke arasında yer alıyor.

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Mastercard ve HalalTrip’in Murdoch Üniversitesi ile birlikte Crescent Rating’e yaptırdığı, Y kuşağından Müslüman turistlerin seyahat tercihlerini inceleyen araştırma raporu yayımlandı. 18-36 yaşındaki Müslüman turistlerin dünyada yaptığı seyahatleri değerlendiren ve ilk defa yürütülen bu araştırma, yeni nesil Müslümanların seyahatlerini planlamada ve karar vermede hangi kriterlere göre hareket ettiğini ortaya koyuyor.

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Turizmcilerin yol haritalarını belirlemelerine ışık tutmayı amaçlayan araştırmaya göre, Türkiye’nin 2026 yılında 1,1 trilyon TL (300 milyar dolar) harcaması beklenen Müslüman turistten aslan payını kapması bekleniyor.

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Dünya turizminde halen 370 milyar TL’lik bir hacim oluşturan genç Müslümanların, global ekonomi için önemi büyük.

5 / 11 GENÇ MÜSLÜMAN NÜFUSU ARTIYOR

2014 yılında Türkiye’de yapılan farklı bir araştırmaya göre ortalama kişi başı harcamalarda Körfez bölgesinden gelen turistler ise 3 bin dolar harcama yaparken, 2015 yılının yaz aylarında Suudi Arabistanlı turistlerin bir önceki yıla oranla yüzde 72’lik artışla 93,7 milyon euroluk harcama yaptıkları belirlenmişti.

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Kârlılığı yüksek olan bu segmentin önümüzdeki 5 ila 10 yıl arasında harcama ve gelir açısından zirve noktalara ulaşması bekleniyor. Günümüzde yaklaşık 1 milyara ulaşan 30 yaşın altındaki Müslüman nüfus, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkelerdeki nüfusun yüzde 60’ına denk geliyor. Ayrıca, genç Müslüman nüfusun 2030 yılında, 15-29 yaş aralığındaki toplam dünya nüfusunun yüzde 29’unu oluşturacağı hesaplanıyor.

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Harcamalar konusunda dikkatli davranan bu yeni nesil seyahatseverlerin büyük bir kısmı seyahat başına uçuş, konaklama, yemek ve alışveriş gibi her kalem için 400 TL ila 1850 TL arası para harcıyorlar.

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Teknolojinin içine doğmuş olan bu seyahat sever yeni neslin beşte 4’üne yakın bir kısmı özgürce seyahat etmeyi önemserken, tur şirketlerini tercih eden yüzde 5’lik dilim dışında, teknolojiyi kolaylıkla kullanıyor, kendi seyahatini online olarak kendisi planlayabiliyor.

9 / 11 DÜNYAYI KEŞFE ÇIKIYORLAR

Genç Müslümanların seyahat etme motivasyonlarının başında dünyayı keşfetme arzusunun geldiği göze çarpıyor. Yeni nesil, teknolojinin de etkisiyle, anne babalarının görmedikleri, daha egzotik yerlerin arayışı içerisinde, daha uzak yerlere seyahat ediyor.

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Bu kuşak, artık ürün satın almak yerine, deneyim elde etmeyi tercih ederken, seyahati tatilin ötesinde, aileleriyle ve arkadaşlarıyla bağlarını kuvvetlendirecek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak bir fırsat olarak görüyor.