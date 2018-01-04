FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Türk dizilerinden 350 milyon dolarlık ihracat

Türk dizi sektörü, 2017'de 350 milyon Dolarlık ihracat geliri elde etti. Dünya pazarlarındaki fiyatları son beş yılda yaklaşık on kat artan diziler, 140 ülkede takip ediliyor. İşte dünyada ilgi ile izlenen o diziler...

1 / 34

Son 10 yılda sıçrama yapan Türk dizi sektörü, elde ettiği ihracat rakamlarıyla ABD'nin ardından ikinci sıraya yerleşti.
2 / 34

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türk dizileri şu anda 140'dan fazla ülkede izleniyor.
3 / 34

Milyonlarca kişi tarafından takip edilen Türk dizilerinden sağlanan ihracat rakamı ise yıllık 350 milyon Dolar'ın üzerine çıktı.
4 / 34

İhraç edilen bölgelerin başında Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri geliyor.
5 / 34

Bu bölgeleri sırasıyla Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Asya, ABD ve Latin Amerika ülkeleri takip ediyor.
6 / 34

İhraç edilen dizilerden elde edilen gelir son 8 yılda 30 kat arttı.
7 / 34

2008 yılında sadece 10 milyon Dolar olan dizi ihracat geliri, 2016 yılında 300 milyon Dolar'a, 2017'de 350 milyon Dolar'a ulaştı.
8 / 34

Dizilerin dünya pazarlarındaki fiyatı da son beş yıl içinde yaklaşık 10 kat arttı.
9 / 34

Bugüne kadar en fazla ülkeye ihraç edilen dizi Muhteşem Yüzyıl oldu.
10 / 34

En çok hasılat elde edilen dizi ise Kara Para Aşk.
11 / 34

Sektörün hedefi ihracattan elde edilen geliri 2023'e kadar 750 milyon Dolar'a çıkarmak.
12 / 34

İşte dünyada en çok izlenen Türk dizileri...
13 / 34

Adını Feriha Koydum

14 / 34

Gümüş

15 / 34

Fatmagül'ün Suçu Ne?

16 / 34

Ezel

17 / 34

Kara Sevda

18 / 34

Kara Para Aşk

19 / 34

Muhteşem Yüzyıl

20 / 34

Cesur ve Güzel

21 / 34

Diriliş Ertuğrul

22 / 34

Vatanım Sensin

23 / 34

Hayat Şarkısı

24 / 34

Kurtlar Vadisi

25 / 34

Aşk ve Ceza

26 / 34

Asi

27 / 34

Dila Hanım

28 / 34

İffet

29 / 34

Öyle bir Geçer Zaman Ki

30 / 34

Sıla

31 / 34

Aşk-ı Memnu

32 / 34

Binbir Gece

33 / 34

Karagül

34 / 34

Küçük Kadınlar

10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın