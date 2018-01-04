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Son 10 yılda sıçrama yapan Türk dizi sektörü, elde ettiği ihracat rakamlarıyla ABD'nin ardından ikinci sıraya yerleşti.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türk dizileri şu anda 140'dan fazla ülkede izleniyor.
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Milyonlarca kişi tarafından takip edilen Türk dizilerinden sağlanan ihracat rakamı ise yıllık 350 milyon Dolar'ın üzerine çıktı.
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İhraç edilen bölgelerin başında Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri geliyor.
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Bu bölgeleri sırasıyla Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Asya, ABD ve Latin Amerika ülkeleri takip ediyor.
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İhraç edilen dizilerden elde edilen gelir son 8 yılda 30 kat arttı.
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2008 yılında sadece 10 milyon Dolar olan dizi ihracat geliri, 2016 yılında 300 milyon Dolar'a, 2017'de 350 milyon Dolar'a ulaştı.
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Dizilerin dünya pazarlarındaki fiyatı da son beş yıl içinde yaklaşık 10 kat arttı.
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Bugüne kadar en fazla ülkeye ihraç edilen dizi Muhteşem Yüzyıl oldu.
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En çok hasılat elde edilen dizi ise Kara Para Aşk.
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Sektörün hedefi ihracattan elde edilen geliri 2023'e kadar 750 milyon Dolar'a çıkarmak.
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İşte dünyada en çok izlenen Türk dizileri...
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