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Son 10 yılda sıçrama yapan Türk dizi sektörü, elde ettiği ihracat rakamlarıyla ABD'nin ardından ikinci sıraya yerleşti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türk dizileri şu anda 140'dan fazla ülkede izleniyor.

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Milyonlarca kişi tarafından takip edilen Türk dizilerinden sağlanan ihracat rakamı ise yıllık 350 milyon Dolar'ın üzerine çıktı.

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İhraç edilen bölgelerin başında Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri geliyor.

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Bu bölgeleri sırasıyla Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Asya, ABD ve Latin Amerika ülkeleri takip ediyor.

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İhraç edilen dizilerden elde edilen gelir son 8 yılda 30 kat arttı.

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2008 yılında sadece 10 milyon Dolar olan dizi ihracat geliri, 2016 yılında 300 milyon Dolar'a, 2017'de 350 milyon Dolar'a ulaştı.

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Dizilerin dünya pazarlarındaki fiyatı da son beş yıl içinde yaklaşık 10 kat arttı.

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Bugüne kadar en fazla ülkeye ihraç edilen dizi Muhteşem Yüzyıl oldu.

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En çok hasılat elde edilen dizi ise Kara Para Aşk.

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Sektörün hedefi ihracattan elde edilen geliri 2023'e kadar 750 milyon Dolar'a çıkarmak.

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İşte dünyada en çok izlenen Türk dizileri...

13 / 34 Adını Feriha Koydum



14 / 34 Gümüş



15 / 34 Fatmagül'ün Suçu Ne?



16 / 34 Ezel



17 / 34 Kara Sevda



18 / 34 Kara Para Aşk



19 / 34 Muhteşem Yüzyıl



20 / 34 Cesur ve Güzel



21 / 34 Diriliş Ertuğrul



22 / 34 Vatanım Sensin



23 / 34 Hayat Şarkısı



24 / 34 Kurtlar Vadisi



25 / 34 Aşk ve Ceza



26 / 34 Asi



27 / 34 Dila Hanım



28 / 34 İffet



29 / 34 Öyle bir Geçer Zaman Ki



30 / 34 Sıla



31 / 34 Aşk-ı Memnu



32 / 34 Binbir Gece



33 / 34 Karagül

