Türkiye altın rezervinde ilk 10'da

1 / 22

Türkiye, 564,8 tonluk altın rezervi ile Hindistan'ın önüne geçerek dünya altın rezervleri ülke sıralamasında ilk 10'a girdi.

2 / 22

TCMB'nin altın rezervleri bir yılda yaklaşık 10 milyar dolar arttı. 27 Ocak 2017'de 15 milyar 315 milyon dolar olan TCMB'nin altın rezervleri, 26 Ocak 2018 itibarıyla 25 milyar 341 milyon dolara yükseldi.

3 / 22

TCMB geçen yıl 86 ton ile Rusya MB'nin ardından dünyanın ikinci en büyük altın alıcısı oldu.

4 / 22

Altın, küresel finans kriziyle birlikte bireysel yatırımcılar gibi merkez bankalarının da tercihi haline geldi. Bazı ülkelerin merkez bankaları son yıllarda altın rezervlerini artırma yoluna giderken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) Ekim 2011'deki Eylem Planı ile Türk lirası (TL) yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 10'una kadar olan kısmının altın cinsinden tutulabilmesine imkan sağladı.

5 / 22

Bunun sonucunda, Eylül 2011'de 116,1 ton olan Türkiye'nin altın rezervleri, 2011’in 4'üncü çeyreğinden itibaren artışa geçti. Merkez Bankası, zaman içinde altında zorunlu karşılık oranlarını yükselterek bankalara ek likidite sağlarken rezervlerini de artırdı. Dünya altın rezervi sıralamasında uzun yıllardır ilk 15 içerisinde yer alan Türkiye, Merkez Bankası'nın son dönemde hızla artan rezervleri sonucu bu ay itibarıyla Hindistan'ı geçti. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) IMF hariç ülkeler sıralamasına bakıldığında, altın rezervi Şubat 2018 itibarıyla 564,8 tona ulaşan Türkiye, 10'uncu sıraya yerleşti.

6 / 22

TCMB'nin son dönemde Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında yer alması dikkati çekiyor. Uzmanlar, TCMB'nin KMKTP'de son 3 aydır en çok işlem gerçekleştiren kurumlar içerisinde bulunmasının da altın rezervlerinin artarak Türkiye'nin, WGC'de üst sıraya taşınmasına katkı sağladığını belirtti. Uzmanlar, Türkiye’nin altın rezervlerindeki artışın devam etmesinin beklendiğini de kaydetti.

7 / 22

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, IMF ve Avrupa Merkez Bankası hariç elinde en çok altın rezervi bulunduran 15 ülke şöyle sıralandı:

8 / 22

ABD - 8.133,50 ton

9 / 22

Almanya - 3.373,60 ton

10 / 22

İtalya - 2.451,80 ton

11 / 22

Fransa - 2.436,00 ton

12 / 22

Çin - 1.842,60 ton

13 / 22

Rusya - 1.838,80 ton

14 / 22

İsviçre - 1.040,00 ton

15 / 22

Japonya - 765,20 ton

16 / 22

Hollanda - 612,50 ton

17 / 22

Türkiye - 564,80 ton

18 / 22

Hindistan - 558,10 ton

19 / 22

Tayvan - 423,60 ton

20 / 22

Portekiz - 382,50 ton

21 / 22

Suudi Arabistan - 322,90 ton