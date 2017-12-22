Türkiye otomotivde hızlı gitti!

1 / 32 Yüzde 4'lük büyüme

2017'nin ilk 11 ayında pazar, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 4'lük büyüme sağladı. Satışlar en çok Litvanya, Bulgaristan ve Hırvatistan'da artarken en çok İrlanda, İngiltere ve Finlandiya'da azaldı.