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Türkiye otomotivde hızlı gitti!

Otomotiv Distribütörleri Derneği 2017'nin 11 ayında satılan araç verilerini açıkladı. Buna göre AB ve EFTA ülkelerinde toplam 14 milyon 493 bin 361 araç satılırken Türkiye 623 bin 65 araç satışıyla birçok ülkeyi solladı. İşte ülke ülke satış rakamları:

 
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Yüzde 4'lük büyüme

2017'nin ilk 11 ayında pazar, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 4'lük büyüme sağladı. Satışlar en çok Litvanya, Bulgaristan ve Hırvatistan'da artarken en çok İrlanda, İngiltere ve Finlandiya'da azaldı.
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Kıbrıs

12.367 araç satıldı.
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Letonya

15.393 araç satıldı.
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İzlanda

20.372 araç satıldı.
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Estonya

23.522 araç satıldı.
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Litvanya

23.898 araç satıldı.
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Bulgaristan

28.180 araç satıldı.
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Hırvatistan

48.312 araç satıldı.
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Lüksemburg

49.931 araç satıldı.
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Slovenya

66.853 araç satıldı.
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Yunanistan

82.687 araç satıldı.
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Slovakya

88.056 araç satıldı.
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Romanya

98.116 araç satıldı.
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Macaristan

105.387 araç satıldı.
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Finlandiya

110.512 araç satıldı.
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İrlanda

131.187 araç satıldı.
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Norveç

142.573 araç satıldı.
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Portekiz

205.079 araç satıldı.
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Danimarka

205.298 adet satıldı.
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Çek Cumhuriyeti

251.628 araç satıldı.
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İsviçre

282.956 araç satıldı.
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Avusturya

327.669 araç satıldı.
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İsveç

344.435 araç satıldı.
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Hollanda

399.547 araç satıldı.
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Polonya

437.178 araç satıldı.
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Belçika

518.486 araç satıldı.
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Türkiye

623.065 araç satıldı.
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İspanya

1.131.988 araç satıldı.
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İtalya

1.848.919 araç satıldı.
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Fransa

1.917.376 araç satıldı.
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İngiltere

2.388.144 araç satıldı.
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Almanya

3.187.312 araç satıldı.
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