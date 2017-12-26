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Türkiye yeni yıla bakın nasıl girecek?

Online bir alışveriş sitesi, yeni yıl öncesi Türkiye'deki yılbaşı tüketim alışkanlıklarına ve hediye alışverişine ışık tutan bir anket düzenledi. Buna göre, Türkiye'nin yüzde 85'i yılbaşını evde kutlayacak.

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TÜRKİYE'NİN YÜZDE 85'İ YILBAŞINI EVDE KUTLAYACAK

İnternet üzerinden yanıtlanan ve toplam 4.777 oy kullanılan anket, Türkiye'de yılbaşı kutlamalarının en çok tercih edilen adresinin yüzde 85 oranla ev olduğunu gözler önüne serdi.
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YÜZDE 10 DIŞARIDA, YÜZDE 3 YURT DIŞINDA

'Yılbaşını nasıl kutluyorsunuz?' sorusuna verilen yanıtlarda yüzde 72'lik kesim 'evde ailemle' derken, onu yüzde 13 ile 'evde arkadaşlarımla', yüzde 10 ile 'dışarıda (eğlence, parti, yemek)', yüzde 3 ile 'yurt dışında' ve yüzde 2 ile 'şehir dışında' yanıtları izledi.
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MASA OYUNLARININ SATIŞI YÜZDE 90 ARTTI: ZİRVE MONOPOLY'DE

Yılbaşı alışverişlerinin başladığı kasım-aralık döneminde, yılbaşı ağacı satışları adet bazında yıllık ortalamaya kıyasla tam 30 kat arttı. Aynı dönemde mısır patlatma makinesi satışları 2 kat artış gösterdi. Masa oyunlarının satışı yüzde 90 arttı. En çok rağbet gören oyunlar Monopoly, tavla, tombala, dama, okey, Tabu ve domino oldu.
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WAFFLE MAKİNESİ SATIŞI YÜZDE 38 ARTTI

Waffle makinesinde satışlar yüzde 38, son teknolojiyi evlere taşıyacak televizyonlarda ise yüzde 33 arttı.
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PATRONA VE İŞ ARKADAŞINA HEDİYE YOK

Ankete katılanların yüzde 53'ü 'Kimlere hediye alıyorsunuz?' sorusuna 'aile' yanıtını verirken, yüzde 24'ü 'sevgili', yüzde 20'si 'arkadaş', yüzde 2'si 'patron' ve yüzde 1'i de 'iş arkadaşı' dedi.
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HAYALLERDE AKILLI TELEFON VAR

Ankete katılanların yüzde 37'sinin hayalinde kendisi için özel hazırlanmış bir yılbaşı hediyesi var. Yüzde 32'lik kesim 'akıllı telefon', yüzde 15'lik kesim 'giysi, ayakkabı, çanta' beklediğini belirtti. Yılbaşında hediye olarak 'parfüm' isteyenler yüzde 8, 'spor, hobi ürünleri' bekleyenler ise yüzde 7'lik kesimi oluşturdu.
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İSTENMESE DE EN ÇOK KIYAFET HEDİYE EDİLİYOR

Katılımcılardan yalnızca yüzde 15'inin 'hayalimdeki hediye giysi, ayakkabı ya da çanta' demesine rağmen, yılbaşında en çok bu kategoride hediyeler alındığı ortaya çıktı. 'En çok hangi kategoriden ürünleri hediye ediyorsunuz?' sorusunu yanıtlayanların yüzde 35'i 'moda/giyim, ayakkabı, çanta ve benzeri' dedi.
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HOBİ VE EĞLENCE İKİNCİ SIRADA

Moda kategorisini yüzde 24 ile 'hobi/eğlence, sanat ve benzeri', yüzde 22 ile 'kozmetik/parfüm, kişisel bakım ve benzeri', yüzde 13 ile 'elektronik/cep telefonu, bilgisayar, tablet ve benzeri' ve yüzde 6 ile 'dekorasyon/ev tekstili, mobilya ve benzeri' takip etti.
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HEDİYE ALMAK İÇİN KAMPANYALAR BEKLENİYOR

Hediye alışverişi için ise en çok indirim fırsatları bekleniyor. Ankete katılanların yüzde 58'inin yılbaşı hediyesi satın almak için indirimi beklediğini belirtmesi dikkati çekti. Bu oran kadınlarda yüzde 65'e çıkarken, erkeklerde yüzde 52 olarak ölçüldü. Ankete katılanların yüzde 53'ü yılbaşı hediyesi için '50 TL ve altı' bütçe ayırdığını belirtirken yüzde 22'si '51-100 TL arası', yüzde 13'ü '500 TL ve üzeri', yüzde 9'u '101-250 TL arası' ve yüzde 4'ü '251-500 TL arası' bütçe ayırdığını ifade etti.
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